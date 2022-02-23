Чрезвычайное положение в Украине: что запрещено и разрешено

Срок действия режима ЧП по действующему законодательству — это 30 дней, однако президент своим указом его может продлить.

СНБО 23 февраля поддержал введение чрезвычайного положения в Украине. Исключение только Луганская и Донецкая области. Теперь это решение должно быть принято Верховной Радой. Но если Россия начнет полномасштабное наступление, в Украине или в отдельных регионах могут ввести и военное положение, о чем неоднократно говорили власти. Пока это не рассматривается.

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ТСН.ua собрал, какие меры предусматривает чрезвычайное положение.

Согласно законодательству Украины, чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Ключевое отличие чрезвычайной ситуации, введенной в Украине иза-за коронавируса, от чрезвычайного положения – режим чрезвычайной ситуации никоим образом не ограничивает конституционные права и свободы людей. В то же время чрезвычайное положение — это особый правовой режим, при котором эти права могут временно ограничиваться — например, свобода передвижения, свобода собраний и т.д.

Какие меры предусматривает чрезвычайное положение:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение

ограничение движения транспортных средств и их осмотр

запрет на проведение массовых мероприятий

запрет забастовок

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц

Кроме того, в отдельных ситуациях власти могут прибегнуть к дополнительным мерам. Среди которых:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания

установка "квартирной повинности" для размещения эвакуированных

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости

изменение режима работы компаний, переориентация их на создание нужной продукции.