Чрезвычайное положение в Венгрии: зачем это пророссийскому премьеру Орбану

Сокрушительный удар по шестому пакету санкций ЕС от Венгрии: в кулуарах Давоса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что на саммите через неделю вряд ли будет решение по российскому эмбарго. Потому что с полуночи в Венгрии действует чрезвычайное положение из-за войны.

Что это значит, и как Венгрия, которая граничит с нами, до этого дошла, в эфире марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Только приняв присягу перед парламентом, в вечернем обращении к народу недавно переизбранный в четвертый раз премьер Венгрии Виктор Орбан объясняет — вводит чрезвычайное положение из-за войны в Украине, конца которой не видно. Для того чтобы иметь "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования".

"Эта война несет постоянную угрозу Венгрии. Угрозу для нашей физической безопасности, угрозу для энергоснабжения и финансовой безопасности для экономики и людей. Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к невероятному экономическому потрясению и резкому росту цен", — заявил венгерский премьер.

В этих словах ключевая причина, зачем Орбану чрезвычайное положение. Он демонстрирует Брюсселю, что настроен крайне серьезно и не позволит давить на себя. Еще до объявления он написал главе Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором призвал не поднимать на следующем саммите вопрос эмбарго на российские энергоносители. Ибо никто, все равно, никого не убедит. Ранее Орбан требовал от ЕС безумных денег на переоборудование, и чтобы ему не обещали в кулуарах – это не помогло.

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Объединенная венгерская оппозиция обвиняла Орбана в дружбе с Путиным, но убедить избирателей не смогла. Чего бы ни забросали популисту Орбану, венгры – действительно не видят ему альтернативы. С 2010 года он тщательно следит за предпочтениями электората и меняет политический курс в сторону, что придает ему популярность. Сейчас это позиция большинства: убивает Россия украинцев или нет, а родная экономика должна быть стабильна.

Обращаясь накануне к парламенту после принятия присяги, Орбан прямо сказал: считает, что каждая страна, которая поставляет Украине оружие — уже наполовину вступила в войну. А Венгрия стремится только и исключительно к миру. Уже сегодня венгерское правительство, которое на время действия чрезвычайного положения может принимать указы без согласия парламента, должно объявить свои первые решения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

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