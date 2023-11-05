Что больше всего раздражает военных: командир украинских штурмовиков ответил

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" рассказал, что больше всего его раздражает то, что украинцы начали забывать о войне, а Киев жить "своей жизнью".

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“Люди начали забывать, что где-то там, в 700 километрах от Киева, уже идет война. Стреляют, умирают люди. В Киеве плотно об этом забыли уже, мне кажется, давным-давно. Киев живет своей жизнью”, — рассказал военный.

Командир украинских штурмовиков считает, что было бы справедливо по отношению к военным ввести определенные ограничения для гражданских.

"Чтобы хотя бы ночные клубы не работали или не было в свободном доступе миллионов тонн алкоголя, которые употребляются в Киеве. Что означает устали от войны? Мне никто не может объяснить эту фразу. Представляете, если военные сейчас все дружно скажут, что устали от войны? Мы не хотим больше воевать. Бросят оружие и уйдут с линии фронта. Мы тоже от войны устали, но не кричим об этом”, — говорит "Малый".

По его словам, было бы хорошо, если гражданские, находящиеся вдали от фронта, имели солидарность с военными.

“В начале войны все сс**ись по углам, боялись на улицу выходить, молились на ВСУ и едва не боготворили. А через некоторое время война отошла от Киева, все спокойно выдохнули, Киев, Буча, Ирпень отстроилась, и все забыли о войне. Как будто ничего здесь и не было. Единственное что читают в новостях и видят по телевизору. Это все познания о войне", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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