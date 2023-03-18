Что будет делать Путин после контрнаступления ВСУ: Фейгин описал, как будет "вертеться" президент РФ

Оппозиционер отметил, что в случае с президентом РФ и гражданами страны победа все оправдает, а поражение – никогда и ничего.

Как в случае успешного контрнаступления ВСУ будет вести себя президент России Владимир Путин – свою оценку дал российский правозащитник, адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Что будет делать Путин, если отвалится еще один кусок какой-то оккупированной территории. Скорее всего, будет еще какой-то резерв для пропагандистских объяснений, как с Херсоном: "Все вопросы – не к нам. Все – к Минобороны". На сколько у него хватит этих резервов… Вот по Крыму он так сможет сказать? Скорее всего, уже нет", – считает Фейгин.

"Если речь пойдет о каких-то кусках территорий на юге или востоке, то еще можно как-то сказать, что фронт движется туда, фронт движется сюда. Но в этой механике есть такая очень опасная тенденция, ведь никто не собирался воевать туда-сюда, туда-сюда. Все-таки собирались – за два-три дня и все. И этого нет. А сроки идут: год уже прошел, пошел второй", – обратил внимание оппозиционер.

Он отметил, что резерв для таких пропагандистских объяснений не бесконечен и в определенный момент они станут просто смешными. После этого россияне почувствуют, что Путин – неудачник.

"Если будет крупное поражение с отвалом куска территории, сопоставимое с Харьковской операцией в начале сентября – он еще сможет, наверное, как-нибудь повертеться. Но дальше уже все. Дальше это будет выглядеть смешно. Потому что только Китай террором, инвестициями и экономической поддержкой может спасать его (Путина – ред.) власть, но вот морально эта основа будет сильно надтреснута. И в народе, и силовых структурах, и в элите будет ощущение неудачи: что Путин – неудачник, он привел к катастрофе, к разорению, к изменению такого спокойного образа жизни. И ради чего? Ради поражения, а не ради победы. Победа все оправдает, а поражение – никогда и ничего", – рассказал Фейгин.

Напомним, ранее еще один российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Путину нужна затяжная война без победы или поражения, это позволит диктатору удержать свою власть. Сейчас хозяин Кремля теряет контроль над происходящим у него под носом.

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