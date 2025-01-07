Что будет делать Трамп: три сценария относительно поддержки Украины, переговоров с Путиным и окончания войны

Так, Sky News, цитируя одного из экспертов, пишет, что "соглашение может быть достигнуто до Пасхи" (т.е. до 20 апреля – ред.). Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, отложивший свой визит в Киев, заявлял, что все может решиться в течение следующих нескольких месяцев, потому что "украинцы и россияне устали убивать друг друга". Кита Келлога ожидают в Украине, как и в ряде других европейских столиц, уже после инаугурации Трампа 20 января. Но никто не знает, действительно ли у Трампа и его команды есть действенный и быстрый план, который заставит Путина прекратить войну. Наивно ведь надеяться, что такими инструментами могут стать де-факто согласие на российскую оккупацию украинских территорий и отказ Киева от членства в НАТО.

В тексте "Мир" любой ценой: как Путину удалось навязать Западу, что он якобы готов договариваться" ТСН.ua уже писал, что любая быстрая договоренность с Путиным, даже ценой территориальных уступок и отказа Киева от членства в НАТО, обернется в будущем против самого Трампа и сведет на нет его предвыборные обещания, нивелировав его слова о "мире через силу". Но это не означает, что Трамп и его команда не попытаются пойти по этому пути. Однако он не единственный.

И ТСН.ua очертил три сценария развития событий после инаугурации Трампа 20 января и попросил оценить их от 0 до 100% доктора Лиама Коллинза – старшего научного сотрудника New America, карьерного офицера спецназа, который прослужил в армии США 27 лет, а в 2016-2018 годах работал исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине (далее приводим прямую речь Лиама Коллинза – ред.).

Сначала я хотел бы повторить то, что сказали многие другие — чрезвычайно трудно предположить, что сделает Трамп.

Во-первых, политики в США часто дают обещания или делают заявления во время предвыборной кампании, которые они либо не намерены выполнять, либо считают их слишком сложными для выполнения после избрания.

Во-вторых, "Трамп — чрезвычайно непредсказуемый политик, возможно, самый непредсказуемый, когда-либо находившийся в Белом доме", как описал Петер Дикинсон, главный редактор Atlantic Council's Ukraine Alert. То есть, предсказать очень тяжело.

Наиболее вероятный сценарий – Трамп использует свою "непредсказуемость" в свою пользу. Это обеспечит силу в любом соглашении. Он попытается достичь посредничества в соглашении между Украиной и Россией о прекращении войны и использует возможность прекратить или увеличить поддержку Украины в свою пользу, чтобы попытаться достигнуть соглашения, которого он хочет. Важно также помнить, что война может продолжаться вне зависимости от интересов Трампа, если Украина или Россия не согласятся с приемлемостью предлагаемых условий. Например, если Трамп будет угрожать прекращением поддержки Украины, другие европейские страны могут решить, что возвращение к эпохе Холодной войны российской экспансии неприемлемо, и увеличить свою поддержку. В конце концов, я ставлю примерно 50 на 50, что соглашение будет заключено при посредничестве (Трампа – ред.), и это, скорее всего, займет месяцы, а не дни. Поддержка Украины со стороны США может уменьшиться, остаться примерно такой же или увеличиться. На самом деле невозможно предположить, какой она будет.

Сценарий №1. Трамп останавливает помощь Украине, начинает диалог с Путиным и заставляет Украину договариваться с Россией. Насколько это вероятно? Это выглядит так, что у Трампа ограниченное поле для маневра, потому что американцы, которые за него голосовали, ожидают сильной политики.

Оцениваю этот сценарий на 45%. Я не соглашаюсь, что Трамп имеет "ограниченное пространство для маневра". Напротив, у него очень большое пространство для маневра, потому что он контролирует обе палаты Конгресса, а его основной электорат не имеет особо сильной политической точки зрения по Украине. Это просто не та проблема, которая сильно волнует его ядро. Если Трамп вдруг скажет, что хочет увеличить помощь (Украине – ред.), чтобы сломать способность России продолжать войну, большинство его (электорального – ред.) ядра с энтузиазмом это поддержит.

Когда Республиканская партия проиграла на промежуточных выборах в США в 2006 году, это было четким мандатом для президента Буша, что американская общественность хочет выхода из Ирака. Буш, однако, сделал обратное и отправил дополнительные войска в Ирак. Это совсем другой сценарий. Но избранные официальные лица не столь ограничены в своих политических возможностях, как многие думают. Так что, я думаю, сейчас происходит почти жеребьевка (выбор – ред.) между предоставлением Трампом большей или меньшей помощи Украине. Я даю небольшое преимущество меньшей помощи.

Сценарий №2. Трамп продолжает оказывать помощь Украине на том же уровне, что и администрация Байдена. Но этот сценарий не ведет к быстрому завершению войны, как обещал Трамп, а скорее продолжает войну на истощение, которая в интересах Путина.

Оцениваю этот сценарий на 20%. Политика по своей сути является "липкой" (подобной – ред.) между администрациями. Это означает, что редко встречаются гигантские колебания маятника. Статус-кво во многих, но не во всех областях политики, является нормой. Вопрос в том, это ли одна из этих областей (война России против Украины – ред.)? Я работал советником по вопросам обороны в Украине, когда Трампа выбрали впервые, и еще тогда многие задавали этот вопрос. В целом, в политике по отношению к Украине мало что изменилось со времен администрации Обамы. Во всяком случае, поддержка выросла, когда Трамп предоставил Javelins в 2017 году. С тех пор все изменилось. Две страны (Украина и Россия – ред.) находятся в состоянии войны. Но важно помнить, что во многих областях политики статус-кво является нормой между администрациями. И хотя этот вопрос чрезвычайно важен для украинцев и многих европейцев, есть десятки вопросов внутренней политики, которые более важны для многих граждан США.

Сценарий №3. Трамп увеличивает помощь Украине, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, а Украина вела эти переговоры с позиции силы. Пойдет ли на это администрация Трампа с учетом поддержки России со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи? Плюс ядерный шантаж. Насколько он будет сдерживать Трампа? Потому что для администрации Байдена это была "красная линия" по оказанию большей помощи Украине.

Оцениваю этот сценарий на 35%. Как вы отмечаете, Трамп может рассматривать сокращение поддержки Украины как победу "оси переворота" ("оси зла" Россия-Китай-Иран-Северная Корея – ред.). Действительно ли Трамп хотел бы поддержать соглашение, которое укрепит Россию? Когда он впервые пообещал быстро окончить войну, это было еще до того, как Северная Корея отправила свои войска на войну. Сотрудничество между этой осью усилилось в последние месяцы. Трамп может рассматривать дальнейшую поддержку относительно ограниченной помощи Украине (если сравнивать расходы на предыдущие войны или как процент к ВВП США) как важное средство ослабления России, а, следовательно, и "оси переворота". Цена войны для России по сравнению с США на порядки выше, и Трамп может понять, что дальнейшая поддержка Украины является, пожалуй, лучшим соглашением, которое любой президент когда-либо имел для ослабления противника. Во время Холодной войны США тратили гораздо больше. Трампу следует принять и занять позицию президента, который уничтожил военный потенциал России за никель (это монета в 5 центов – ред.), а не доллар, не потеряв ни одного американца.