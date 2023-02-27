Что будет, если Россию перестанет контролировать Путин: Подоляк объяснил нюансы

Европейским лидерам следует разъяснить, если Украина уже сегодня не боится проводить столь жестокую войну с РФ, то нет смысла вообще бояться руководства России.

Диктатор РФ Владимир Путин, говоря о якобы сотрудничестве, так же играет на страхах некоторых европейцев, которые боятся распада России и ключевого момента — кому будет принадлежать тот же чемодан с "красной кнопкой".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Все будет хорошо. Чемодан будет принадлежать российским военным, которые некоторое время будут контролировать процесс, пока у них будут структурировать новые политические партии и будет такой же слабый демократический процесс, как в начале 90-х", — прокомментировал Подоляк, что будет, если Россию не будет контролировать Путин.

Советник руководителя ОПУ акцентировал, что Россия очень эффектно контролировала многие страны из-за страхов, непосредственных политических убийств, мощной коррупционной составляющей, культурных и информационных проявлений. Но сегодня это все исчезает.

"Есть понимание, что определенный ряд людей, которые находятся под влиянием вчерашней "русскости", которую продавали в Европе, продолжают думать "что будет, если Россия не будет контролироваться Путиным?". Здесь стоит зафиксировать позиции. активный исторический процесс — это остановить нельзя, равно как и распад Советского Союза.В таком виде Россия не является конкурентной.Поэтому она обязательно будет как-то трансформирована и этнические частицы России отойдут.Во-вторых, к чему здесь вообще Путин? он, завтра другой. Путин не бессмертен. Поэтому зачем бояться того, что будет другая политическая элита?", — высказался чиновник.

В этом случае, говорит Подоляк, изменится только состав этой политической элиты.

"А это значит, что будет какой-нибудь другой эволюционный процесс. Нечего бояться", — добавил он.

Кроме того, Подоляк отметил, что Украина должна разъяснять европейским партнерам следующее: если Украина уже сегодня имеет такой интенсивности войну и не боится ее дальше проводить, то нет смысла вообще бояться будущего России и возглавляющих ее людей.

Напомним, в России могут произойти существенные изменения только после тяжелого поражения Путина в Украине. Британская журналистка Кэтрин Белтон объясняет, что ответственные политики могут отказаться выполнять приказы диктатора РФ, который может рассматриваться как угроза стабильности России.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, если Путин останется у власти после поражения в войне с Украиной, это станет самым плохим развитием событий для РФ. Журналистка убеждена, что Россия закончит как Северная Корея, ведь Путин в последнее время все чаще подражает исламским террористам.

Читайте также: