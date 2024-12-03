Что будет, если США остановят финансовую и военную помощь: Притула ответил

Волонтер считает, что нужно учиться жить так, будто "Америки не существует".

Если Соединенные Штаты перестанут оказывать Украине военную и финансовую помощь, все бремя украинской экономики и дел на фронте ляжет на плечи крупнейшей европейской экономики – Германии.

Такое мнение высказал гражданский деятель и волонтер Сергей Притула в эксклюзиве TSN.UA.

"Германия сейчас всеми силами показывает, что она наращивает свои возможности. Вскоре в Украину поступят два комплекса IRIS-T, немцы также запускают производство БпЛА, наверное, не для того, чтобы показывать их на выставке в Мюнхене, а чтобы они поступали в виде помощи", – говорит Притула.

Волонтер считает, что без помощи от США у Украины были бы большие потери людей и земель.

"Мы должны научиться жить так, будто Америки не существует. Ощущение, что есть кто-то большой и сильный, кто может тебя обеспечить, может расслаблять. А надо работать "как волы", наращивать свои способности", – говорит Сергей Притула.

Он подчеркнул, что в сегменте беспилотных систем Украина добилась успехов.

"Украинское инженерное мнение мощное, мы мировые лидеры по разработке и внедрению беспилотных систем на поле боя. Но в традиционных военных потребностях, вроде мин или снарядов – здесь у нас непочатый край работы", – подчеркнул волонтер.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: Про долг Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Напомним, что США передают Украине пакет помощи на $725 млн. В него войдут боеприпасы, ракеты, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

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