Что будет на фронте с приходом зимы, будет ли выгодная Путину "заморозка" войны: Жданов объяснил нюансы

По мнению эксперта, если ВСУ не собираются давать передышку РФ, то военные просто продолжат боевые действия в тех условиях, которые будут существовать на тот момент.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что будет происходить на фронте с конца октября, когда придут холода. Он отметил, что это только усложнит ведение боевых действий, но не остановит.

Об этом Жданов рассказал ТСН.ua.

"Я напомню, что мы активные боевые действия начались 24 февраля, потом был март месяц, холода, заморозки, ливни, снег, но мы воевали. И то же будет происходить и сейчас. Кстати, здесь может быть, как положительная сторона, так и отрицательная. Отрицательная в том, что это усложняет ход боевых действий, а положительная в том, что тот, кто будет более готов к зиме, в плане подготовки личного состава и техники, тот и будет иметь преимущество на поле боя", — отметил он.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что с приходом зимы будет "заморозка" войны, которая выгодна Путину, чтобы он мог бы застолбить за собой захваченные украинские территории, Олег Жданов отметил, что это зависит стопроцентно от нас — от украинцев.

"Если мы не собираемся давать передышку Российской Федерации, то мы просто продолжим боевые действия в тех условиях, которые будут существовать на тот момент. Осень – значит осень, зима – значит зима. А зимой, кстати, еще легче вести боевые действия, потому, что почва промерзает, распутица закончится, и если личный состав обмундирован по-зимнему, имеет пункт обогрева и остальные средства ведения боевых действий в условиях низких температур, то это не препятствует ведению боевых действий, а наоборот, еще и способствует", — подытожил военный эксперт.

Ранее Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

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