Что будет после инаугурации Трампа: три главные проблемы, которые возникнут перед Украиной

До инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, ровно неделя. Официально он еще не 47-й президент США, однако его команда и сам Трамп уже сделали много противоречивых заявлений о войне России против Украины.

В интервью ABC News советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшие дни или недели ожидает телефонных переговоров между Трампом и Путиным. Сам Трамп на прошлой неделе заявлял, что работает над организацией встречи с Путиным, добавив, что этого хочет глава Кремля. В понедельник, 13 января, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что "никакой предметной подготовки" ко встрече Трампа и Путина нет, несмотря на то, что Сербия и Швейцария уже предложили провести этот саммит у них.

В украинском МИДе заявляли, что ничего нового в планах Трампа встретиться с Путиным нет, а главное сейчас – это встреча Трампа и Зеленского. В идеале она должна состояться до встречи Трампа с Путиным. Однако по информации издания Euractiv, "ключевое беспокойство среди дипломатов ЕС – что Трамп будет вести двусторонние переговоры с Путиным через головы европейцев". Предметных дискуссий между руководством ЕС и будущей Администрацией Трампа по поводу модальности переговоров и количества привлеченных сторон еще не было.

Некоторые европейские чиновники публично заявляли, что на самом деле Трамп и его команда не имеют конкретного действенного плана по урегулированию войны России против Украины, кроме идеи организовать саммит Трамп-Путин на камеры. Более того, неопределенной остается судьба дальнейшей военной помощи Украине со стороны США на 2025 год и будет ли это связано с согласием Киева вести прямые переговоры с Москвой. К тому же, как пишет Financial Times, в ЕС опасаются, что Трамп может отменить часть санкций против России, которые вводила Администрация Байдена, особенно в течение последних месяцев под конец своих полномочий.

Как видим, сразу после инаугурации Трампа 20 января Украина и ЕС предстанут перед рядом проблем, которые нужно будет срочно решать. О трех главных вызовах читайте в материале ТСН.ua.

Встреча с Путиным: ничего об Украине без Украины

Свежий опрос Gallup свидетельствует, что в 2024 году только 35% людей в странах-членах НАТО одобряли лидерство США в Альянсе. Это самый низкий показатель за все четыре года работы Администрации Байдена. Похоже, что сказывается победа Трампа на выборах 5 ноября и довольно вялая политика команды Байдена на международной арене. Хотя в 2020 году, когда первый президентский срок Трампа истекал, только 18% опрошенных в странах-членах НАТО одобряли лидерство США в Альянсе.

ЕС готовится к уменьшению роли и первенства США в геополитических альянсах во время второго "пришествия" Трампа. Да и он этого не скрывает, угрожая не защищать американских союзников по НАТО в случае внешней военной агрессии, если они не увеличат свои оборонные расходы до 5% ВВП. А о войне России против Украины во время скандальной пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января Трамп вновь повторил, что эта война гораздо больше затрагивает Европу, чем США, потому что их разделяет океан, поэтому Америка не должна тратить на это столько миллиардов.

В то же время урегулирование войны России против Украины Трамп определил своим главным внешнеполитическим приоритетом. По словам его советника по нацбезопасности Майка Уолтца, невозможно заключить соглашение, если нет диалога с другой стороной, то есть с Москвой. Именно поэтому сразу после инаугурации Трампа 20 января следует ожидать попыток новой американской Администрации установить контакт с Кремлем, чтобы договориться о встрече на самом высоком уровне. Они ведь уверены, что смогут договориться с Путиным хотя бы об установлении режима прекращения огня.

Именно предстоящие переговоры и отчаянное желание Трампа как можно быстрее договориться с Путиным любой ценой и являются одним из главных вызовов не только для Украины, но и для стран Центрально-Восточной Европы, которые непосредственно граничат с Россией и Беларусью. Более того, в ЕС опасаются, что для достижения временного соглашения с Москвой Трамп может отменить часть санкций против России, особенно против "Газпромбанка" (из-за этого в ноябре 2024 года рубль упал до самого низкого с 2022 года уровня), российского "теневого флота" танкеров, а также "Сургутнефтегаза" и "Газпромнефти", которые являются главными продавцами российской нефти.

Американское оружие: Трамп и помощь Украине

В статье для Politico старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи отмечает: хотя Трамп и стремится покончить с войной, непонятно, как он достигнет этого справедливым способом, который приведет к длительному миру. Эксперт отмечает, что лучший подход – это, конечно, предоставить Украине оружие и ресурсы, необходимые для выхода на международно признанные границы Украины в 1991 году. Но из-за своего нерешительного подхода США всегда оказывали помощь только для выживания, а не для победы.

"Это не вина Украины. Это коллективная вина Америки и европейских союзников. Однако так как растут спекуляции, как может выглядеть достигнутое Трампом урегулирование, нужно учитывать два момента: Украина должна чувствовать, что любое урегулирование справедливое; также Украина должна чувствовать себя в безопасности от будущих нападений России", – подчеркивает Люк Коффи.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду, что США продолжат поддержку Украины, потому что не в интересах Вашингтона, чтобы Москва стала "сильнейшей в мире". В то же время, по ее словам, ЕС готов взять на себя руководство помощью Киеву, если Америка больше не захочет этого делать. Об этом Кая Каллас сказала на прошлой неделе во время последнего при каденции Администрации Байдена заседания "Рамштайна" в Германии. Его судьба после инаугурации Трампа, кстати, тоже неизвестна. Возможно, новая американская Администрация не захочет сохранять лидерство в "Рамштайне". Тогда, скорее всего, руководство этим форматом помощи Украине, который объединяетй 57 стран, перейдет к НАТО.

Точно также неопределена судьба и нового пакета вооруженной помощи Украине со стороны США. Из предыдущего на $61 млрд, принятого Конгрессом в апреле 2024 года после почти 7 месяцев его блокирования лично Трампом, осталось около $4 млрд, которые Администрация Байдена не успеет использовать до 20 января. Поэтому первым тестом для Украины будет решение Трампа продолжить предоставлять оружие Украине на оставшиеся $4 млрд, пока будут продолжаться его попытки установить контакт с Кремлем и договориться с Путиным, или же заморозить эти средства, поставив дальнейшую помощь Украине на паузу. Напомним, что 9 января США объявили о предоставлении военной помощи Украине на $500 млн – последней при президентстве Джо Байдена.

Мобилизация и фронт: условия прекращения огня

Наиболее скандальным и неоднозначным заявлением Майка Уолтца в интервью ABC News стало фактически обвинение Украины в том, что мы не снижаем призывной возраст до 18 лет. По его словам, если украинцы просят весь мир быть полностью за демократию, нужно, чтобы они сами были полностью за демократию.

"Другое дело, которое нам нужно будет обеспечить – это настоящая стабилизация ситуации на поле боя. И одна из вещей, которую мы будем требовать от украинцев, что у них есть реальные проблемы с живой силой. Сейчас их призывной возраст – 26 лет (на самом деле 25 лет – ред.), а не 18. Я не думаю, что много людей это осознают. Они могли бы привлечь сотни тысяч новых солдат. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить определенное соглашение", – отметил Майк Уолтц.

Крайне удивительно это слышать от будущего советника Трампа по нацбезопасности, который еще год назад критиковал Администрацию Байдена за слишком медленную и недостаточную вооруженную помощь Украине. Ведь для стабилизации фронта одного преимущества в живой силе недостаточно. Нужно преимущество в оружии над противником. Поэтому не совсем понятно, как они будут пытаться договориться с Путиным с позиции "мира через силу" (любимый слоган Трампа – ред.), достаточно не вооружив Украину.

В статье "Украина теряет позиции на поле боя, потому что команда Трампа продвигает прекращение огня" CNN отмечает, что в ближайшие месяцы перед Киевом предстанет тяжелый выбор, учитывая возвращение Трампа в Белый дом, потому что сомнительно, что американская военная помощь и дальше будет поступать так быстро, как сейчас.

"В Киеве правительство ждет и наблюдает за сигналами из Москвы и Вашингтона и почти ежедневно повторяет свое желание справедливого мира. Любая мысль о возвращении территории, захваченной Россией, отложена на неопределенный срок. Как минимум, Москва потребует, чтобы Украина уступила территорию, которую она потеряла, и отказалась от стремления вступить в НАТО, что Трамп считает провокацией для России", – говорится в статье CNN.

В ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января Трамп заявил, что может понять "ее (России – ред.) чувство" относительно членства Киева в НАТО. "Россия на протяжении многих лет говорила, что вы никогда не сможете привлечь Украину в НАТО. Это было словно отчеканено в камне. А Байден сказал, что нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Так у России есть кто-то прямо у себя на пороге. Я могу понять их чувства на этот счет", – заявил Трамп.

Правда, по словам премьера Италии Джорджи Мелони, которая 11 января встретилась с Трампом в Мар-а-Лаго, США не оставят Украину один на один в войне с Россией. "Честно говоря, я не предвижу уход Трампа от Украины. Я не вижу этого в его заявлениях. Я всегда утверждала, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – создать сложную ситуацию в поле боя. Первый президентский срок Трампа показал, что он обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание, в этот раз будет так же. Оставить Украину на этом этапе было бы ошибкой", – подытожила Мелони.