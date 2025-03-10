Что будет после перемирия в Украине: эксперт назвал сценарий событий и предупредил о "сюрпризе"

Аналитик назвал варианты того, будут ли отведены войска в случае прекращения огня на фронте.

Завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии запланированы переговоры между украинской и американской делегациями. По данным дипломатов, целью встречи является обсуждение путей мира в Украине и судьбы украинско-американских отношений. В свою очередь, издание The Times назвало предстоящую встречу последним шансом для Украины наладить отношения с США, где, не исключено, может обсуждаться, по крайней мере, частичное прекращение огня на фронте.

Какой сценарий прекращения огня и перемирия наиболее вероятен и какими могут быть последствия — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"В случае прекращения огня никто отводить войска от линии боестолкновения не будет. Каждая из сторон будет держаться тех позиций, где находится. Это будет похоже на Первую мировую, где каждая из сторон следит из окопов за другой. Я не думаю, что будет отвод войск. Россияне не будут, мы не готовы", — считает Иван Ступак.

По его мнению, в такую ситуацию и американцы сильно не вмешаются, не надавят.

"То есть возможный сценарий, когда огонь прекратится, а войска не будут отведены. Есть вопрос относительно того, кто будет контролировать обстановку. Единственный вариант — участие миротворцев. Других вариантов нет. На добрую волю россиян я не рассчитываю от слова вовсе. Чтобы миротворцы зашли, нужно будет мирное соглашение. Также должно быть определено то, под чьей эгидой будут находиться миротворцы. На мой взгляд, это может быть только ООН. Возможно, Совбез проголосует и приедут представители тех стран, которым Украина доверяет. Например, представители Германии, Франции. И аналогичное количество, кому доверяет Россия", — говорит военный аналитик.

Если будет нарушено перемирие

На этот вопрос Иван Ступак отвечает так: "Все очень хрупко. Расчет такой — если будет общая группа миротворцев, включая, например, британцев, китайцев, белорусов, казахов, то Россия не решится обстреливать этих миротворцев. Этот вариант можем исключить, минимизировать его".

Возможна ли быстрая договоренность о прекращении огня и перемирия

По мнению Ступака, такой вариант, учитывая ситуацию, пока не реалистичен.

"Я пока такое не рассматриваю. Есть предложения прекратить стрелять на воде. Хотя, давайте откровенно скажем — там и так никто не стреляет. Есть предложения также прекратить обстреливать "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, а мы, в свою очередь, прекратим стрелять по российским НПЗ нашими дронами. Этот вариант реально возможен", — говорит эксперт.

По словам Ступака, не исключено, что переговоры завтра могут начаться не так, как сообщается официально.

"Еще одна опция, которая может возникнуть — вообще нет гарантий того, что на завтрашней встрече не появится российская делегация. Этот вариант вполне возможен. Это может первым контактом Украины и россиян", — резюмирует военный аналитик.

Ранее сообщалось о том, близка ли к окончанию война в Украине.

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