Что будет с Беларусью после поражения России: военный эксперт описал сценарий

После поражения России в войне ее ждет распад на республики, а режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко упадет.

Такое мнение высказал военный эксперт, аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"По моему мнению, нет такой страны, как Беларусь. Есть Белоруссия — Союзное государство. На мой взгляд, она оккупирована, есть лукашенковский режим. Как только Российская Федерация рухнет, режим Лукашенко обречен. Белорусы сбросят оковы исторической долговременной оккупации. Тогда у них не будет другого пути, как вместе с Украиной разворачиваться в сторону ЕС и возвращаться в лоно цивилизованных стран", – считает он.

Вступит ли Беларусь в войну против Украины

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что илорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае. Вопрос только во времени.

Впрочем, по данным ГУР Минобороны Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет.

Американский генерал Бен Годжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст своей армии приказ наступать, белорусы могут восстать. Это он понимаю, поэтому старается оттягивать.

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