Что будет с ценами на продукты и бензин в Украине из-за блокирования польской границы: прогноз экономиста

Цены на продукты в Украине из-за блокирования польской границы значительно не изменятся. Украинские производители практически полностью снабжают страну продуктами, за исключением некоторых товаров.

Об этом в комментарии сайту рассказал экономист Олег Пензин.

“Это рыба, экзотические фрукты, соль – что сегодня идет к нам по импорту. И в западных областях Украины немного в рамках приграничного сотрудничества поступает молочка и мясные продукты из Польши. Потому что в центральной Украине, на Киевщине, вы точно не увидите польских йогуртов или польского мяса. Логистика длинная, нет смысла туда везти все это", — говорит Олег Пензин.

По словам экономиста, цены на социальную продовольственную корзину практически не изменятся. Что касается бытовой химии, строительных смесей и материалов – на них цены могут немного вырасти, однако ненадолго.

"Это товары долгосрочного использования, которые едут к нам автомобильным транспортом. Но там и нет столь мощного спроса, они не являются товарами первой необходимости. Они достаточно долго лежат на складах, имеющихся в запасе, которые обычно берутся под заказ. Там тоже не будет такого стремительного роста”, — рассказал Олег Пензин.

Что действительно может подорожать и едет на автомобильном транспорте – это сжиженный газ, говорит экономист. Уже сейчас мы видим некий дефицит и стоимость на него растет.

"Но если вы представляете себе, как выглядит переоборудование автомобиля на газ, когда газовую аппаратуру вставляют в машину, то там всегда остается альтернативный источник заправки. Никто не выбрасывает бензиновый бак. Поэтому на сжиженный газ цена пойдет вверх, но на заправках очередей нет и все более или менее спокойно реагируют. Трагедии не будет”, – говорит Олег Пензин.

Бензин едет в Украину железнодорожным транспортом, поэтому блокирование польской границы на его цену не повлияет.

Кроме того, Олег Пензин выразил мнение, что польская блокада будет продолжаться не более чем до середины декабря 2023 года.

“Уже сегодня поляки начали ощущать достаточно серьезное давление со стороны немцев на переходах Польша-Германия. Польские компании, торгующие с Украиной, начали задавать вопросы: "Подождите, мы срываем контракты, на основании чего?" Сколько там сегодня народ блокирует границу? 15? Да, однозначно было политическое межсезонье у польского правительства. Не было полномочного представителя польского правительства, которое взяло бы на себя эту ситуацию. И на сегодняшний день ситуация урегулирована. Поляки дали свое предложение по урегулированию и до конца недели будет мониторинговая миссия из Брюсселя на границе Украина-Польша. Поэтому я думаю, что к середине декабря эта ситуация разрешится”, – говорит Олег Пензин.

Напомним, в среду, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство поддерживает требования перевозчиков, блокирующих украинскую границу.

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