Что будет с долларом из-за действий Трампа и какую валюту безопаснее покупать: заявление экономиста

Эксперты объяснили, что будет с долларом / © ТСН.ua

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В мире готовятся к худшему из-за заявлений Белого дома, который на прошлой неделе чуть ли не каждый час увеличивал таможенные ставки. Самый болезненный удар американцев пришелся на китайские товары с пошлиной 145 процентов. Пекин ответил сразу и ввел 125% на американский импорт и призвал европейцев объединяться против Трампа.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН Тиждень» Ирины Прокофьевой.

Что известно о «тарифной войне» Трампа

Мировая война тарифов откладывается на 90 дней. Но ты что Трамп сломал простой паузой не отремонтируешь. Да и война на самом деле уже идет. И хотя фронт проходит между США и Китаем все готовятся к худшему.

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В столице Европейского союза Брюсселе — бьют тревогу и срочно готовят ответ на тарифное наказание Белого дома. На кону гигантские деньги — 1,3 триллиона долларов — именно таким в прошлом году был объем общей торговли между США и Европой. И на угрозы Трампа ввести пошлину на 20% на товары из ЕС — Урсула фон дер Ляйен решительно заявила мы не капитулируем и ударим в ответ. Более того, механизм уже запущен

Лидеры ЕС один за другим заявляют о намерении ехать в Вашингтон и договариваться. И предусмотрительно записали в документ отмену санкций, если Трамп отступит. И он отступил в отношении всех, кроме Китая.

Буквально за сутки кардиограмма мировой экономики показала все признаки инфаркта. Фондовые рынки то падали, то поднимались — в зависимости от заявлений Дональда Трампа. Это означает, что компании на ровном месте теряли миллиарды долларов. Однако были и те, кто набивали в это время карманы.

Овальный кабинет Белого дома. Дональд Трамп встречается с гонщиками Наскар. И как бы между делом знакомит их с Чарльзом Швабом — основателем одной из крупнейших брокерских и банковских компаний США, который на колебаниях заработал 2,5 миллиарда долларов.

А вместе с ним, подсчитали в Блумберге, обогатились и другие богачи — Илон Маск, Эрнест Гарсия, Марк Цукерберг. Круг избранных Дональда Трампа. Злые языки говорят, американский президент подсказал когда нужно избавляться от акций, а когда покупать. А знак подал прямо в своей социальной сети. Во всем мире это называется «торговлей на инсайде». А в самих Соединенных Штатах строго наказывается законом. К концу недели фондовые рынки пришли в норму. Однако последствия для валюты, которая во всем мире считалась апологетом стабильности, никуда не исчезли.

Какая валюта безопаснее

«Доллар традиционно считался безопасной гаванью, страной, сильнейшей в экономическом плане, с понятной политикой, с рыночной экономикой. И такое впечатление, что формируется понемногу консенсус, что Америка непредсказуема. Это значит, что доллар не нужен, нужны другие валюты», — говорит экономист Глеб Вышлинский.

К примеру, евро. В соотношении к доллару европейская валюта чувствует себя гораздо увереннее. А в разгар торговой войны, продолжающийся между США и Китаем, начинают появляться новые неожиданные тандемы.

Несмотря на аллергию, вызываемую Китайом у европейцев, испанский премьер Педро Санчос в конце недели приехал в Пекин. где сказал, что ЕС и Китай нужно углублять отношения. Заявление Си незамедлительно и Вашингтон должен напрячься, потому что Китай хочет сблизиться с Европой.

Товарооборот между США и Китаем в прошлом году составил около 600 миллиардов долларов. Две гигантские экономики, как бы им этого ни хотелось, зависят друг от друга. И побочный эффект от ее остановки ощутят по всему миру.

«Это будут дефициты, потом страны будут опрокидывать свои товары на другие рынки, демпинговать. То есть, это будет такой хаос», — говорит экономист Глеб Вышлинский.

Крупнейший производитель в мире, Китай, производит товаров гораздо больше, чем нужно ему самому. Но здесь главная цена, которой практически невозможно добиться в Америке. Даже с тарифом в 145 процентов.

Впрочем, в разрушительной политике Дональда Трампа есть один неожиданно положительный для Украины момент. Он ударил туда, куда еще не долетели наши дроны. По всей нефти сразу. Замедление торговли означает падение цен на нефть и меньше стоит российский «Уралс» с 76 в начале года до 58 долларов за баррель сейчас сейчас хорошие новости.

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