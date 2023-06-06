Что будет с контрнаступлением: Жданов объяснил, как на ход войны повлияет подрыв Каховской ГЭС

Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС и затопление территорий может скорректировать планы украинского контрнаступления, но никак не делает его невозможным.

Об этом Жданов сказал в комментарии сайту ТСН.ua.

"Военные последствия для нас – это только скорректирует планы, но не сделает невозможным их выполнение. Может, где-то там будет корректировка в месте форсирования Днепра, если оно планировалось. Может быть в сроках, датах смена. Потому что нужно подождать, недели две где-то вода будет сходить, а может больше”, – отметил Жданов.

По его словам, основная масса воды уйдет через одну-две недели. Дальше нужно ждать, чтобы эта территория подсохла, считает военный эксперт.

"А может ширина разлива не будет влиять, тем более что российская армия вынуждена будет отойти по кромке воды и там не будет оборонительных позиций. Потому что мы не видели, чтобы они прогнозировали вероятный разлив и строили там позиции, которые не будут затоплены водой”, – добавил Жданов.

Напомним, в ночь на 6 июня российская армия подорвала Каховскую ГЭС. В украинской разведке рассказали, что захватчики дважды миновали станцию перед тем, как ее взорвать, а сам подрыв свидетельствует о панике среди оккупантов.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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