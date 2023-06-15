Что будет с курсом гривны в результате подрыва Каховской ГЭС: стоит ли бежать в обменники

Экономист отметил, что у НБУ сейчас самые большие резервы за всю историю, поэтому это позволяет держать курс стабильным.

На курс гривны подрыв Каховской ГЭС не повлияет, поэтому украинцам не стоит сейчас доставать сбережения и бежать в валютные обменники.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал экономист Павел Кухта.

Кухта заверил, что с курсом гривны в Украине ничего не произойдет на фоне взрыва россиянами Каховской ГЭС. Все из-за притока денег благодаря западной помощи.

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"Я думаю, что ничего (не произойдет с гривной – ред.), тем более что она сейчас растет. Ну у нас такой приток денег с Запада, что он удерживает любые… То есть с курсом стабильно. В Нацбанке, кажется, сейчас самые большие резервы за всю историю в результате. То есть нас накачивают ресурсами и это нас поддерживает. Без этого это была бы совсем другая история", – объяснил экономист.

Он также ответил, стоит ли украинцам "доставать из банок" любую валюту и бежать в обменники.

"Нет-нет. Ну достанете – вы еще и потеряете. Вы же видите, что он подрос этот курс. Я не думаю, что Нацбанк даст сейчас сильно колебаться курсу – что сильно расти, что сильно падать. Но он скорее сейчас немного растет, чем падает", — заметил Кухта.

Он также призвал украинцев не скупать в магазинах все продукты и не делать огромные запасы, ведь в этом нет необходимости: "Этого не надо делать".

По прогнозу экономиста, в этом и в последующие годы большинство овощей и фруктов в Украине будут импортными.

"Кстати, это плохо, потому что они у нас были и лучше по качеству, и значительно дешевле", – заметил эксперт.

Прогноз курса валют в Украине

По прогнозу экономического эксперта Бориса Кушнирука, в 2023 году наличный доллар может подорожать до 40 грн, но это произойдет, если Нацбанк отменит фиксированный официальный курс. Эксперт считает, что время для такого решения еще не пришло.

Согласно свежему прогнозу компании Dragon Capital, курс доллара в Украине в конце 2023 года составит до 39 грн/долл., ведь динамика валютного рынка в последние месяцы была намного лучше, чем ожидалось. Предыдущий прогноз компании предполагал курс на уровне 43 грн/долл.

Экономист Олег Пендзин отметил, что в Украине сейчас беспрецедентные валютные резервы – 37 млрд долл. Так что курс валют до конца 2023 года сохранится на нынешнем уровне. В частности, летом ситуация будет стабильной.

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