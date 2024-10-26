Что будет с МСЭК после ликвидации: как и где по-новому получить справки

Система МСЭК в Украине прогнила насквозь. Это стало очевидным после громкого скандала с руководительницей медико-социально экспертной комиссии Хмельницкой области, обвиняемой в незаконном обогащении на миллионы долларов. После этого система МСЭК посыпалась как карточный домик – случаи коррупции зафиксированы и в других регионах страны.

Более того, "клиентами" МСЭК оказались прокуроры, сделавшие себе сфальсифицированные инвалидности во избежание мобилизации и чтобы получать "бонусы" в виде пенсий. Из-за громкого скандала Генпрокурор Украины подал в отставку, а вопросы медико-социальных экспертных комиссий рассматривали на заседании СНБО.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, до конца года система МСЭК будет ликвидирована, запланировано провести полную цифровизацию всех этапов установления инвалидности. А законопроект по реформированию МСЭК в течение месяца должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

ТСН.ua выяснял, что будет вместо МСЭК и насколько новая структура станет прозрачной и честной для украинцев.

Наличные в доме главы МСЭК. Фото: ДБР

Коррупционеры должны быть наказаны

ТСН.ua поинтересовался у Михаила Радуцкого, главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, как по его мнению нужно реформировать эту скандальную структуру?

"Моя позиция – коррупционеры должны быть наказаны. Много лет говорю о том, что МСЭК это рудимент Советского союза. Комиссии ассоциируются у украинцев со взятками и сфальсифицированными справками. Последние скандальные задержания руководителей МСЭК – результат совместных проверок Минздрава и правоохранительных органов. Полностью поддерживаю решение и инициативу президента по ликвидации МСЭК", – заявил ТСН.ua Михаил Радуцкий.

Он добавляет, что в мае 2023 правительство утвердило план мероприятий по реформированию медико-социальной структуры. Часть плана – законопроект Минздрава, где пошагово прописана замена МСЭК на современную, европейскую систему оценивания инвалидности по МКФ (международная классификация функционирования).

Как планируют осовременить МСЭК?

Народный депутат отмечает, чтобы структуры МСЭК были прозрачными и честными к украинцам, необходимо реализовать концептуальные шаги, указанные в законопроекте Минздрава.

В частности, документом запланировано:

Проводить экспертизу в кластерных и сверхкластерных больницах, где есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

Направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев с подтверждением их через электронную систему здравоохранения; предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;

Семейный или лечащий врач могут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

При принятии решения комиссией и определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование;

Будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других сферах;

Предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы – средства отдельной бюджетной программы будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки.

Народный депутат добавляет, что на рассмотрение правительства законопроект будет вынесен ориентировочно 1 ноября этого года.

Как должны работать обновленные комиссии / Фото: Pexels

Пересмотр дел будет придирчивым

Народный депутат добавляет, что проверки продолжаются и запланирован пересмотр дел МСЭК.

"В соответствии с решением СНБО, запланирован пересмотр дел МСЭК рабочей группой с участием ГБР, СБУ, Нацполиции. Все нарушения будут фиксироваться правоохранительными органами с последующим привлечением к ответственности. Отмечаю, что все коррупционеры должны быть наказаны", – заверяет Михаил Радуцкий.

Как и где будут формироваться новые комиссии?

Мы поинтересовались у народного депутата, достаточно ли в Украине количество кластерных и сверхкластерных больниц для обслуживания пациентов.

По словам Михаила Радуцкого, в настоящее время в Украине существует 328 комиссий МСЭК, при этом их территориальная доступность меньше. Ведь может быть так, что пять районных, областных и городских комиссий сидят в одном помещении. То есть на бумаге 5 комиссий, а локация одна. Это неудобно пациенту и ограничивает доступность.

"Новые комиссии будут формироваться на базе существующих больниц, в частности, сверхкластерных, кластерных и других учреждений здравоохранения по предложению ОВА и с согласованием с Минздравом. Их будет примерно то же количество – более 300. При этом мы хотим расширить территориальную доступность и фактическое количество комиссий, чтобы ускорить процессы рассмотрения. На базе существующих больниц будет легче сформировать несколько составов комиссий, потому что больница сможет расширить штат своих практикующих врачей и на частичную занятость привлечь их к работе в комиссиях", – объясняет Михаил Радуцкий.

Ликвидация МСЭК в Украине/Коллаж ТСН.ua

Почему не нужно ликвидировать МСЭК без альтернативы

Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, считает, что заявления президента и министра здравоохранения о принятии решения о ликвидации МСЭК является критически важным в связи с тем, что эти организации стали масштабными ячейками коррупции в условиях войны.

Но профессор замечает, что именно сейчас ликвидация МСЭК может привести к коллапсу в системе здравоохранения.

"Перед закрытием или ликвидацией МСЭК, должна быть предложена четкая и новая система получения группы инвалидности, как ветеранам, возвращающимся с фронта, так и детям, которые рождаются с нарушениями развития и людям с неизлечимыми болезнями, а также гражданам, имеющим обоснованное право на получение инвалидности. Я считаю, что закрытие МСЭК до того, как будет сформирована новая система, опасно и вредно, потому что приведет к страданиям и ветеранов, и больных невинных людей, которые должны получать защиту от государства", – рассказывает ТСН.ua Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, профессор Украинской военно-медицинской академии, народный депутат Украины и председатель комитета здравоохранения ВРУ VIII созыва.

Как должна работать система

Профессор Богомолец рассказала, как должна работать современная система оценки состояния здоровья украинцев. По ее мнению, в 21 веке практически все государственные системы управления (и не только МСЭК) должны быть оцифрованы, стандартизированы, роботизированы и лишены возможности манипулировать данными.

"Государственные механизмы должны быть сервисом для людей, а не ячейками коррумпированного зарабатывания средств. Что касается МСЭК – у нас есть, например, дети с недостатками развития, а еще с неизлечимыми или генетическими болезнями, а еще ветераны, которые, например, безвозвратно потеряли зрение, конечности или возможность двигаться. При наличии определенных диагнозов и выполнении протоколов дообследований больной должен получать группу инвалидности пожизненно – автоматически через медицинскую информационную систему.

Одновременно должна быть четко определена ответственность врача или врачей за установление неверного диагноза. Должны действовать механизмы проверки и контроля – также автоматизированые. Если же врачом установлен ложный диагноз и инвалидность назначена по коррупционным мотивам, то такой медик или группа медиков должны быть лишены лицензий на медицинскую практику. Нужно наконец-то вводить и врачебное самоуправление и лицензии на медицинскую деятельность профессионалов, а не только медицинских учреждений", – отмечает Ольга Богомолец.

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Эксперт добавляет, что у нас есть люди с определенными диагнозами, которые получают пожизненную инвалидность, а есть граждане, болезни которых излечимы и инвалидность которых должна быть пересмотрена в соответствующие сроки. Просмотры также должны быть автоматизированы.

Например, туберкулез, который является излечимой болезнью. Кстати, следует учесть, что заболеваемость туберкулезом, сифилисом и гепатитом будут расти в последующие годы.

"Если через год болезни туберкулезом – пациент, который на год получил инвалидность, еще не здоров, то в таком случае должны быть пересмотрены схемы лечения и выяснено почему пациент продолжает болеть? Правильно ли назначены врачом схемы лечения? Выполняет ли пациент назначение врача? Является ли болезнь резистентной? Что нужно изменить в лечении или жизни человека, чтобы он стал здоровым? Увы, сейчас система в этом не заинтересована и не контролирует эффективность лечения", – рассказывает Ольга Богомолец.

И добавляет, что люди, которые имеют излечимые болезни, должны в соответствии со своим диагнозом получать временную инвалидность, которая будет отменена или пересмотрена через определенное время. И если человек выздоровел, то он получит статус здорового.

Врачи должны отвечать за неверный диагноз / Фото: pixabay.com

Европейский опыт – возвращение к жизни

Врач рассказывает, что существуют разные системы подхода, в том числе, и в европейских странах, которые побуждают людей с ограниченной работоспособностью возвращаться к жизни и быть финансово заинтересованными работать.

"Человеку, который может работать, должно быть финансово невыгодно оставаться инвалидом, должна появляться мотивация вернуться в трудоспособное состояние. Поэтому система в некоторых странах устроена следующим образом: если у тебя инвалидность, но ты работаешь и зарабатываешь деньги, то государство побуждает тебя к тому, чтобы ты был максимально полезен и реализован для общества, в том числе и материальным путем. Введение такой системы у нас непростое дело, но вполне возможное", – отмечает Ольга Богомолец.

Почему в Украине процветает коррупция

Что касается коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях, то профессор замечает, что ее причины кроются гораздо глубже.

"На мой взгляд коррумпированная система МСЭК является лишь верхушкой айсберга, который частично обнажился перед обществом, а под ним еще есть прокуратура, система украинских судов. Практически все ветви украинской власти коррумпированы. Почему? Потому что сегодня на зарплату, которую выплачивает государство чиновникам возможно только выжить, а жить невозможно. Государство делает вид, что платит людям достойную зарплату, а люди делают вид, что они работают, а в это время ищут механизмы дополнительных легальных и нелегальных заработков. Все это налагается на отсутствие системы воспитания и базовых ценностей в системе образования". – объясняет ученый.

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Все начинается со школы и игр

Ольга Богомолец приводит пример: когда мы оцениваем учащихся исключительно по количеству баллов по ВНО по математике или украинскому языку и не оцениваем их способности по чести, достоинству и правдивости – мы получаем человека, который выходит из школы с высшим баллом по математике и становится профессиональным коррупционером.

Профессор добавляет, что система базовых ценностей в государстве должна быть сформирована и введена начиная с первых классов школы – через игры, моделирование, проведение определенных тестовых упражнений и провокационных игр, которые будут позволять открыть способности того или иного ребенка.

"Если ребенок имеет способности к четким стандартным движениям – этот ребенок, а в будущем человек, может работать на государственной службе и становиться чиновником. А ребенок, который имеет способности к фантазированию и поискам нестандартных решений, должен в дальнейшем развивать свои способности в бизнесе. То есть не обворовывая государство, а принося ему прибыль через свой бизнес и уплату налогов. Следовательно, нам нужно учить детей в школе базовым ценностям и умению реализовывать свой потенциал не вредя другим. А нам всем следует понять, что чиновник это лишь сервисный менеджер и большинство государственных процессов должны быть оцифрованными и роботизированными. Это реально сделать, даже во время войны", – заключает Ольга Богомолец.

Ранее ТСН.ua рассказывал о новом скандале с Хмельницкой МСЭК: пока продавали фиктивные инвалидности, людям с реальными отказывали.

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