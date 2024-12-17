Что будет с населением Украины, если война продлится еще три года: демограф дал неутешительный прогноз

Демограф Александр Гладун считает, что если война продлится еще три года, то население в Украине будет резко сокращаться.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Демограф отметил, что если война продлится еще три года, то демография будет резко ухудшаться из-за потерь на фронте и обстрелов Украины.

"А еще не забывайте, что у нас относительно старая структура населения - у людей много хронических заболеваний и они будут обостряться, а это тоже будет повышать уровень смертности в стране. Добавьте сюда психологические стрессы, которые значительно ухудшают физическое состояние людей, а часть граждан не может получить по разным причинам адекватное лечение. Именно поэтому демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ. Чем быстрее они одержат победу, тем быстрее можно будет надеяться на относительное улучшение демографической ситуации", - заключает Александр Гладун.

Читайте также: