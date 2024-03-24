Что будет с населением Украины, если война продлится до 2026 года: ученый шокировал прогнозом

Война, которая продолжается в Украине уже третий год, все больше усугубляет демографический кризис в нашем государстве, хотя еще до начала полномасштабного вторжения России ситуация с рождаемостью и смертностью вызывала немалую обеспокоенность у специалистов.

Чем грозит затягивание войны еще на год-два для Украины, как это повлияет на демографическую ситуацию, вернутся ли беженцы из Европы и какие угрозы несет Россия. На эти и другие вопросы сайту ТСН.ua рассказал в интервью Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун

Что принесет нам еще один год войны

– Какова будет демографическая ситуация в Украине, если война затянется еще на год? На что это повлияет прежде всего?

– Думаю, что при таком развитии событий будут продолжаться негативные тенденции. Из-за продолжения войны будет больше погибших именно в результате боевых действий, а также погибших в результате ракетных ударов по мирным городам. Что касается рождаемости, то она тоже будет понемногу сокращаться за счет того, что имеем огромное количество разделенных семей, и, конечно, из-за того, что во время войны люди обычно откладывают рождение ребенка до лучших времен.

Что касается миграционных процессов, то затягивание войны заставит людей понемногу уезжать за границу. И чем дольше будет продолжаться война, тем меньше будет процент тех украинцев, которые пожелают вернутся в Украину после окончания войны. Люди получат еще один дополнительный год для адаптации за границей – поиска работы или социального жилья. То есть чем дольше будет продолжаться война, тем хуже будет демографическая ситуация в Украине на момент ее окончания.

Украинцев ждет немало вызовов / / Фото: Getty Images

На 100 рожденных – 265 смертей

– Что будет с рождаемостью и смертностью, каким будет это соотношение?

– К сожалению, ситуация не будет становиться лучше, когда идет война. В 2020 году на 100 рождений в Украине приходилось 210 смертей – это очень много. В 2021 году у нас вообще был скачок в сторону ухудшения ситуации: на 100 рождений – 261 зарегистрированная смерть. Тогда это было обусловлено коронавирусом, среди причин смертности он был на первом месте. 12,3% умерших в Украине было именно от коронавируса – очень большое число.

Если же проанализировать данные относительно рождений и смертей за последние два года войны, которые недавно обнародовало Министерство юстиции Украины, то в 2022 году у нас на 100 рожденных было 263 зарегистрированных смертей, в 2023 году на 100 рождений приходилось 265 зарегистрированных смертей.

То есть показатели последние три года держатся на одном уровне. Но стоит отметить, что статистику за 2022 и 2023 годы нецелесообразно сравнивать с предыдущими годами, потому что данные собраны только с контролируемой Украиной территории, где работают наши органы юстиции. А вот на неподконтрольной территории тоже происходит рождение, но точное число нам неизвестно.

Могу только сказать, что уровень смертности там выше, чем на подконтрольной территории. Мы ведь не знаем сколько точно погибло людей в оккупированном Мариуполе, или в тех городах и поселках, которые Россия буквально стерла с лица земли. Поэтому думаю, что число смертей на оккупированной территории велико.

В общем, если война будет продолжаться, то число смертей будет расти, а число рождений, к сожалению, уменьшаться. Показатели будут двигаться в худшую сторону, но опять же все это зависит от интенсивности боевых действий.

Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше количество новорожденных/коллаж ТСН.ua

Все зависит от ВСУ

– Каких изменений ожидать, если война будет продолжаться еще два или три года?

– При таких перспективах будет только ухудшение демографической ситуации в Украине.

Понимаете, если война будет длиться еще два-три года, то все будет зависеть исключительно от военных факторов. А количество погибших военных – от интенсивности ведения боевых действий. Важно, как быстро стабилизируется линия фронта, будут ли это оборонные действия или наступательные, дадут ли нам необходимое оружие и в каком объеме. Об истребителях F-16 мы уже больше года слышим... То есть демографическая ситуация в Украине и ее развитие после войны полностью зависит от ВСУ.

В общем, если говорить об общих демографических тенденциях во время войны, то они известны, но здесь имеем замкнутый круг: конкретные числа зависят от продолжительности войны, а продолжительность войны – это действия ВСУ, поддержка запада и другие важные факторы.

Все зависит от действий ВСУ / Фото: Associated Press

До 3 миллионов украинцев могут не вернуться домой

– Еще два года войни, как это изменит намерения вернуться домой у людей, уехавших за границу еще в начале войны?

– Сейчас многими социологическими фирмами проводятся исследования о возможности или желании наших беженцев возвращаться в Украину. Исследования проводят разные организации, по разным методикам. Они иногда даже сами утверждают, что эти обследования не репрезентативны, потому что их проводят через социальные сети и по телефону. И не все респонденты могут ответить на вопросы. Но, тем не менее, по разным исследованиям – от 25% до 50% опрошенных говорят, что не вернутся в Украину.

К сожалению, чем дольше идет война, тем это число имеет тенденцию к увеличению. Думаю, что можно прогнозировать невозвращение украинцев где-то на уровне 40-50%. Это очень большое число.

Сейчас по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границей находится 6,5 млн. наших граждан. То есть примерно 2,5-3 миллиона человек не вернутся в Украину. Для страны это огромная проблема, если не катастрофа.

Причем 1,2 миллиона украинцев сейчас находятся на территории РФ. Политика же России к нашим людям очень агрессивна – их расселяют по всей территории федерации. А на оккупированных территориях принуждают принимать российское гражданство.

Приблизительно 2,5-3 миллиона человек не вернутся в Украину / Фото: ТСН.ua

Вытеснили из дома более 11 миллионов украинцев

- Кстати, известно ли вам, какова ситуация с демографией на оккупированных территориях?

– При любой оккупации определенной территории, население такой страны априори рассматривается как неблагонадежное. И соответственно, к такому тезису и совершаются действия оккупанта. Это означает, что неблагонадежное население будет вытеснено с этой территории. Украинцев будут депортировать в Россию. А оставшимся грозят убийства и террор. Также оккупационными властями проводится резкая политика ассимиляции и заселения оккупированных городов своим населением.

Чтобы было понятнее — вытеснение, это то, что мы называем "вынужденными мигрантами за границу" или "внутренне перемещенными лицами" (это те, кто в результате войны покинул свои дома, но не уехал за границу, находятся в пределах Украины). Таких – 4,8 миллиона человек.

То есть если добавить 6,5 и 4,8 миллиона – это уже будет более 11 миллионов украинцев, покинувших свои дома в результате войны. Это где-то 25% от общей численности Украины! Таким образом, оккупант "освобождает" эти территории от граждан Украины.

Жесткая ассимиляция украинцев – паспорт РФ и на фронт

– А что известно о депортированных украинцах?

– Из упомянутых выше 1,2 миллиона украинцев, добровольно в Россию выехала только часть, потому что у них не было возможности переехать на подконтрольную Украине территорию. Люди спасались от войны и спасали своих детей. А часть этих украинцев были депортированы насильно. То население, которое осталось на оккупированных территориях и не принимает российское гражданство – карается террором и убийствами. К сожалению, мы не можем оценить, сколько людей там было убито.

Что касается политики ассимиляции, то этот процесс происходит по разным направлениям. Но основной механизм – это принуждение к принятию российского гражданства. Но если люди соглашаются и берут паспорт с двуглавым орлом, то их сразу мобилизуют в российскую армию и направляют на фронт воевать против своего народа. Такая вот зверская политика России.

Кроме того, в школах учителя выясняют, кто из родителей благонадежен, а кто нет, а потом говорят: если не будете принимать российское гражданство, то значительно усложняется доступ к медицинским услугам, получение продовольственной помощи. Детей, кстати, могут насильно забрать в детские лагеря или вывезти в российские семьи на якобы усыновление.

Захваченные украинские города заселяют россиянами/коллаж ТСН.ua

Уже завезли до 100 тысяч "квартирантов" из РФ

– А действительно ли РФ заселяет оккупированные территории своими людьми?

– Да, и это оказывает большое влияние на демографическую ситуацию на оккупированных территориях. Причем этот процесс продолжается с 2014 года, активно это делалось еще в Крыму, когда оттуда просто выдавливали проукраинских граждан, крымских татар – завозили туда население РФ. Тоже было на территории ОРДЛО, а сейчас на всех временно оккупированных территориях – Запорожской и Херсонской областей. Говорят, что туда уже завезли до 100 тысяч человек, занимающих опустевшие дома и квартиры украинцев.

Кстати, после освобождения этих территорий – это будет очень большая проблема для украинской власти, потому что всех этих людей, которых туда завезли, нужно будет депортировать из Украины. А с теми, кто успеет сильно "укорениться", нужно будет проводить очень кропотливую разъяснительную работу. То есть это будет очень большой пласт социально-гуманитарных проблем, которые придется решать после окончания войны.

Зачем Путину украинцы?

– Нужны ли Путину люди на захваченных территориях и для чего именно?

– Я уже говорил, что частично людей мобилизуют и бросают на фронт против Украины. А часть людей увозят на свою территорию.

Этим россияне улучшают свою демографическую ситуацию. В России тоже происходят процессы резкого сокращения численности населения. Еще до начала широкомасштабного вторжения смертность в России превосходила рождаемость. Они проводили активную миграционную политику по привлечению "соотечественников" в Россию, даже выплачивали определенные денежные компенсации для желающих переехать туда из республик бывшего СССР. С другой стороны, там были миграционные потоки за границу. Поэтому демографическая ситуация в России очень далека от нормы и Путину нужны новые люди. Организованная принудительная депортация украинцев поддерживает численность населения на территории РФ. А непокорных – убивают или просто используют на этой территории.

Путину нужны новые люди/коллаж ТСН.ua

Цель – рассеять наш этнос по России

– Как вы думаете, захватив территорию Украины (не дай Бог, конечно), что Путин будет делать с украинцами. Он хорошо знает, что мы умеем объединяться. Нас ждет Сибирь?

– Если оккупанты захватят всю Украину, то увеличится количество людей, которые выедут в страны западной Европы. Если раньше, в начале войны, у некоторых в Украине были иллюзии по отношению к россиянам, то сейчас, думаю, их нет – они будут украинцев "перевоспитывать" или убивать. Это уже всем понятно, поэтому большая часть людей уедет, оставшиеся будут под постоянным террором, а часть людей Путин переселит в Россию и просто будет распылять наш этнос по всей территории. Сибирь, не Сибирь – это уже не важно.

А вот сюда, в Украину, будут завозить своих людей. Такой завоз называется "демографическим захватом территорий". Он происходит военным путем или может продолжаться постепенно десятилетиями, когда один этнос переезжает на территорию другого и захватывает его, преобладая в численности коренного населения, проживавшего здесь ранее.

Зачем Путину заселять россиянами Киев

– Говорят, что в захваченные города на востоке Украины привозят на постоянное проживание россиян, живших в гораздо худших условиях у себя дома. Такие с удовольствием согласятся поселиться и в Киеве. Зачем это русскому диктатору?

– В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно из-с помощью людей, положительно настроенных к своему правительству и правителю. Если соберут по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы. Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ. И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территории. Военный захват – это одно дело, а вот лояльное к новой власти население – это другое. Без лояльного населения им здесь будет тяжело даже войска содержать.

В случае захвата Киева город заселят лояльными к Путину россиянами / Фото: ТСН.ua

Это уже было на Донбассе – принудительно и с криминалом

– В свое время так поступал Сталин заселяя Донбасс зэками и всяческими уголовными элементами. Как это повлияло на демографию в дальнейшем?

– Дело в том, что Донбасс относился к проблемным территориям, имеющим моноэкономику. На Донбассе почти все было завязано на угле. Это выглядело где-то так: нашли пласт угля – основали рабочее поселение, но как только закончилась разработка, то это поселение приходит в упадок, а люди остаются без работы. Часть людей едет на соседние шахты или в другие города, а часть остается и ведет антисоциальный образ жизни, потому что жить не за что.

Я не совсем соглашаюсь, что во времена Сталина на Донбасс насильно свозили криминальные элементы, потому что на самом деле криминал сам туда стремился попасть. В те времена на Донбассе была огромная потребность в рабочей силе, туда действительно принудительно свозили людей даже с западной Украины, начиная с 1939 года.

А криминал туда ехал добровольно, потому что в таком людном месте можно было легко спрятаться, смешаться с толпой и спокойно жить. Людей с криминальным шлейфом сразу брали на работу, особенно не исследуя их прошлую жизнь. Поэтому там все формировалось таким образом. А все негативное уже позже вылезло наружу, наградив регион недоброй славой.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о том, что будет с Украиной до 2040 года: известный демограф ошарашил прогнозом.

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