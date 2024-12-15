Что будет с населением Украины после войны: демограф шокировал прогнозом

В Украине стремительно ухудшается демографическая ситуация. Об этом даже заговорили в парламенте, мол, уровень рождаемости в Украине уже самый низкий в мире, а уровень смертности – самый большой.

ТСН.ua выяснял, действительно ли мы на грани демографической катастрофы и что нужно делать для улучшения ситуации.

Что стало причиной роста смертности в Украине

Демограф Александр Гладун отмечает, что во время войны достоверной демографической информации просто не может быть, потому что ее невозможно собрать из-за активных боевых действий.

А относительно роста показателей по смертности, соглашается, что они могут быть одними из самых высоких в мире.

"В Украине третий год продолжается война, поэтому не удивительно, что уровень смертности увеличивается. Но этому предшествовало еще одно испытание, которое пережила Украина – коронавирус. В 2021 году на тысячу жителей коэффициент смертности составил 18,5. Ковид очень сильно повлиял на эти показатели. Для сравнения, в 2019 году коэффициент смертности составлял 14,7, это – значительный рост. В предвоенном 2021 году коронавирус вышел на второе место как причина смерти в Украине. А уже потом уровень смертности увеличила и обострила полномасштабная война", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Смертность высокая, но подсчету не подлежит

По словам ученого, во время войны, миллионы украинцев уехали из Украины за границу. Преимущественно это дети и люди трудоспособного возраста, а вот пенсионеры практически не уезжали. Они продолжают жить в прифронтовых городах и селах.

Демограф добавляет, что люди в возрасте чаще умирают, потому что имеют обострение хронических заболеваний, погибают во время вражеских обстрелов, живут в постоянном стрессе и иногда без должного лечения. Можно предположить, что это также является причиной высокого уровня смертности в Украине.

Статистика, которую приводят народные депутаты, ужасает: с января 2024 по июнь включительно в Украине родилось 87 655, а умерло 250 972 граждан. Об этом свидетельствуют открытые данные Минюста, которые ведомство обнародует раз в полгода.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

"В Украине количество новорожденных и умерших регистрирует Министерство юстиции, но только на подконтрольной территории. Поэтому эту статистику невозможно сравнить ни с 2021, 2022 и 2023 годами, потому что линия фронта постоянно двигается и подконтрольная территория меняется. Поэтому сравнивать эти данные в абсолютных числах некорректно", – отмечает Александр Гладун.

Демограф объясняет, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать относительный показатель смертности на тысячу человек, нужно знать численность населения на подконтрольной Украине территории, причем знать ее за каждый год – 2022, 2023, 2024, с учетом того, как менялась подконтрольная территория. Поэтому корректных показателей, которые характеризовали бы смертность населения в Украине у ученых, к сожалению, нет.

Рождаемость не самая низкая в мире, но от этого не легче

Похожая ситуация и с рождаемостью в Украине. То, что она у нас очень низкая – факт. Для подсчета специалисты используют "суммарный показатель рождаемости" – сколько детей в среднем родит одна женщина в течение репродуктивного периода.

"Для того, чтобы не происходило сокращение численности населения за счет природного фактора, нужно, чтобы 100 женщин в Украине рожали примерно 210-220 детей. Для разных стран – разные показатели. В Украине в 2019 году сто женщин рожали 116 детей. То есть вдвое меньше, чем необходимо. Кстати, на этот процесс тоже очень сильно повлиял коронавирус, хотя уровень рождаемости и до пандемии был не слишком высок. А во время войны он еще больше сократился", – рассказывает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине / Фото: ТСН.ua

Сколько детей рожают украинки во время войны

Эксперт не соглашается с тезисом, что уровень рождаемости в Украине самый низкий в мире.

Например, в Южной Корее сто женщин рожают всего 72 ребенка. То есть почти втрое меньше, чем нужно для простого воспроизводства населения. В Китае – сто женщин рожают 100 детей. В Японии и Италии этот показатель составляет – 120 детей на сто женщин.

"Сколько детей рожают украинки во время войны, мы точно оценить не можем, поскольку чтобы верно рассчитать этот показатель, нужно знать возрастную структуру матерей. Мы ее, к сожалению, не знаем. Тем не менее, по экспертным оценкам, сейчас в Украине 100 женщин рожают 90 детей. А по оценкам ООН, сто женщин в Украине рожают 98 детей, то есть у нас во время страшной войны, рождаемость немного даже выше, чем в мирной Южной Корее. Поэтому нельзя говорить, что рождаемость у нас самая низкая в мире. Мы находимся в группе стран, где самая низкая рождаемость, это более корректная формулировка", – отмечает Александр Гладун.

Соотношение рождений и смерти

Демограф рассказывает, что есть еще один показатель, который берется только от учета и не требует информации о численности населения или возрастной структуры матерей при рождении ребенка – зарегистрированное количество рождений и смертей. Рождение и смерть регистрирует Минюст и передает информацию на обработку в Государственную службу статистики.

Речь идет о соотношении рождений и смертей. Еще до войны эти показатели указывали на демографический кризис. В 2021 году на 100 рождений было 263 умерших – это, по словам Александра Гладуна, очень большое число.

"Чтоб не происходило сокращение населения, нужно, чтобы на 100 рождений приходилось 100 смертей. В таких условиях численность населения сокращаться не будет. У нас же уровень смертности начал увеличиваться еще в 2020 году, когда на 100 рождений было 210 смертей из-за значительного влияния ковида. В 2022 году на 100 рождений было 263 смерти, то есть война существенно не повлияла на это соотношение. В 2023 году показатель вырос до 265 смертей на 100 рождений. А уже в первом полугодии 2024 года это соотношение "прыгнуло" до 286 смертей на 100 рождений", – рассказывает Александр Гладун.

Ученый добавляет, что, вероятно, до конца года получим еще более впечатляющие цифры. Но и они не могут быть полными и объективными, потому что Минюст регистрирует эти показатели только на подконтрольной территории.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Надежда на "компенсационные процессы"

По словам ученого, демографическая ситуация в Украине была сложной до начала полномасштабного вторжения, а война еще больше ее обострила.

"Война – это всегда ужас и постоянная опасность, при таких условиях смертность растет, а рождаемость уменьшается. Но после каждой войны происходят так называемые "компенсационные процессы", когда уровень смертности уменьшается, а уровень рождаемости немного повышается. В среднем этот процесс длится где-то три годы. Затем эти показатели возвращаются на свой естественный уровень, на котором могли быть, если бы не война", – уверяет Александр Гладун.

Что будет после войны

Мы поинтересовались у эксперта, что будет происходить с населением Украины после войны.

По словам Александра Гладуна, численность населения Украины сокращается с 1993 года.

"Сейчас эта тенденция несколько ускорилась. Особенно в 2022 году, за счет миграции, численность населения упала в Украине очень сильно. В дальнейшем, мы тоже прогнозируем, что она будет постепенно сокращаться. Темпы этого сокращения зависят от продолжительности войны и от того, насколько мы сможем проводить активную демографическую политику в части уменьшения смертности и повышения уровня рождаемости", – объясняет Александр Гладун.

Демограф уверяет, что в послевоенный период главная задача Украины будет заключаться в стабилизации численности населения, чтобы оно не сокращалось большими темпами.

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Проблемы со смертностью по всей Европе

По словам ученого, сейчас в Европе, а также в ЕС очень мало осталось стран, в которых бы рождаемость превышала смертность. То есть сокращение численности населения происходит в большинстве стран за счет природного фактора.

"По прогнозам ООН, примерно в 2080-х годах, численность населения мира тоже перестанет увеличиваться и начнет сокращаться. Поэтому в среднем по миру количество смертей будет превышать количество рождений. То есть это такой общемировой "тренд", только в каждой стране он будет происходить по-разному, с разными темпами и в разные годы, в зависимости от разных факторов. Поэтому в этом смысле Украина не является какой-то уникальной страной. Уникальность ситуации состоит лишь в том, что у нас очень большие темпы сокращения численности населения, которые нужно притормозить", – отмечает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Если война продлится еще три года

Война в Украине длится уже три года, если она продлится столько же, то, конечно, больше усугубит демографический кризис.

"Будет хуже, потому что на фронте будут гибнуть наши военные, люди будут умирать под обстрелами во время российских воздушных атак. Ведь Россия может обстрелять любой город Украины. А еще не забывайте, что у нас относительно старая структура населения — у людей много хронических заболеваний и они будут обостряться, а это тоже будет повышать уровень смертности в стране. Добавьте сюда психологические стрессы, значительно ухудшающие физическое состояние людей, а часть граждан не может получить по разным причинам адекватное лечение. Именно поэтому демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ. Чем быстрее они одержат победу, тем быстрее можно будет надеяться на относительное улучшение демографической ситуации", – заключает Александр Гладун.

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