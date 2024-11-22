Что будет с отключением света в Украине: какая ситуация на Южноукраинской АЭС

На территории Южноукраинской АЭС работает еще и Ташлыкская гидроаккумулирующая станция.

Атомная энергетика — безальтернативный источник энергии в будущем, говорят участники конференции, которая состоялась на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области. Меры безопасности на нем соответствуют мировым нормам, а станция поставляет электричество в сразу несколько регионов Украины.

Об этом говорится в материалах корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

У Южноукраинской АЭС постоянно проверяют уровень радиации, однако с начала работы атомной станции превышения никогда не было. А в лаборатории специалисты определяют не попадают ли вредные вещества в водоемы недалеко от ПАЭС.

На территории Южноукраинской АЭС работает еще и Ташлыкская гидроаккумулирующая станция. Благодаря ней специалисты могут маневрировать производимой электроэнергией в зависимости от объемов потребления.

"Когда в энергосистеме не хватает электрической энергии, включается станция и покрывает эти пики. Ну, то есть дополнительно производит киловатт электрической энергии. Механическая энергия воды превращается в электрическую для помощи специальной машины", — говорится в сюжете ТСН.

Такой комплекс устройств делает атомную энергетику чистым и наиболее надежным источником электричества. Эксперты говорят – пока Украина борется с российским агрессором, вся планета борется в прямом смысле с перегреванием. Так что традиционные углеродные источники энергии нужно минимизировать.

Гендиректор ПАЭС говорит, что специалисты станции ежегодно пересматривают меры безопасности с учетом самых передовых технологий. И именно атомные электростанции помогут пережить очередную зиму в условиях войны.

"Самое производство электроэнергии на атомных станциях является очень безопасным процессом", – говорит Вячеслав Стоянов.

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