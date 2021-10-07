Что будет с рынком жилья, если объявят локдаун: о ценах на аренду и покупку квартир

Что будет с рынком жилья, если объявят локдаун: о ценах на аренду и покупку квартир

Сегмент аренды наиболее чувствителен к любым социально-экономическим и "пандемическим" изменениям: локдаун может привести к снижению цен на 30-40%.

В Украине по состоянию на 7 октября уже двенадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону. Такие события могут повлиять на стоимость аренды жилья и цену за м2.

Подробнее об этом ТСН.ua сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его мнению, ценовая ситуация в различных сегментах жилья будет зависеть прежде всего от продолжительности жесткого карантина:

"В случае, если локдаун продлится не более 1-1,5 месяцев, то стоимость жилья на вторичном и первичном рынках будет оставаться без изменений. То есть, потенциальным покупателям жилья не стоит ожидать падения рынка или существенного снижения стоимости квартир", — сказал он.

Однако, по мнению Юрия Питы, на первичном рынке может наблюдаться скрытое снижение стоимости м2 преимущественно в объектах на начальных стадиях строительства при условии 100% оплаты стоимости квартиры:

"На первичном рынке, как это было в прошлом году, размер скидок при 100% оплате стоимости жилья достигнет в среднем 10%, но это будет касаться преимущественно объектов на старте строительства. Все прекрасно понимают, что локдаун не навсегда. И несмотря на снижение количества потенциальных покупателей на этот период, которое может составить до 50-70%, уже после локдауна в последующие 2-3 месяца отложенный спрос будет полностью реализован", — подчеркнул Юрий Пита.

В сегменте аренды, по его утверждению, локдаун может привести к снижению цен на 30-40%:

"Сегмент аренды чувствительный к любым социально-экономическим и уже и" пандемическим"изменениям. Поэтому очевидно, что в условиях локдауна резко уменьшится спрос на арендных ценах. Однако, на первичном и вторичном рынках, по завершению локдауна цены медленно начнут выравниваться до сентябрьских показателей", — резюмировал Юрий Пита.

Напомним, цены на жилье в крупных городах продолжают расти. По состоянию на октябрь 2021 года, средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке составляет 33 тыс грн.

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