Что будет с Украиной до 2040 года: известный демограф ошарашил прогнозом

Эксперт рассказал, зачем подготовили Стратегию демографического развития и как она спасет Украину.

Министерство социальной политики Украины подготовило для обсуждения Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года.

В документе собрали и описали наибольшие ключевые угрозы и вызовы, негативно влияющие на демографическую ситуацию в стране, в том числе из-за широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

А также определили конкретные цели для решения существующих проблем. Благодаря реализации этого документа планируется улучшить демографическую ситуацию в ближайшие 16 лет.

В разработке Стратегии активно участвовал Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ (с 1 января институт сменил название на Институт демографии и проблем качества жизни НАНУ).

Что вошло в документ и как он может применяться на практике, сайту ТСН.ua рассказал в интервью Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун

Чем и как будут спасать Украину

– Расскажите почему Стратегия демографического развития Украины рассчитана именно к 2040 году?



– Стратегия рассчитана на 16 лет. При подготовке документа были получены и обобщены предложения различных министерств и ведомств, общественных организаций, отдельных экспертов. Хотя наш институт предлагает продлить ее действие до 2050 года, ведь период действия стратегии, по нашему мнению, должен соответствовать длине одного демографического поколения, а это – 25-27 лет. Дискуссия продолжается, но в рабочем варианте записано 2040 год.

Профильные специалисты обсуждают стратегию с лета прошлого года в дискуссиях и спорах. Сначала производилось обобщение этого документа, позже появилась его первая редакция. Сейчас документ находится на уровне обсуждения. Я думаю, что стратегия больших структурных изменений не претерпевает, но некоторые положения могут быть откорректированы – добавлены или убраны.

Стратегия – это каркас, который позже будет обрастать конкретными планами, мерами по ее реализации. Была сделана только часть работы – подготовлен документ, а конкретные планы к нему будут составляться отдельно. Каждый план будет рассчитан на два года, он будет составляться и выполняться министерствами и ведомствами, причастными к этому и местными органами власти.

Проблемы, напоминающие апокалипсис

– Каких демографических проблем касается стратегия?

– В стратегии рассматриваются вопросы, связанные с вызовами и угрозами развития Украины с демографической точки зрения.

В ней выделены отдельные проблемы, например, быстрое сокращение численности населения Украины. Оно действительно приобретает стремительные темпы. У нас очень низкий уровень рождаемости и значительное ухудшение здоровья украинцев.

Продолжается рост численности людей с инвалидностью и высокий уровень преждевременной смертности, очень высокие показатели смертности среди мужчин, особенно трудоспособного возраста.

Государство подвергается массовой и вынужденной эмиграции населения и незаконному вывозу граждан Украины в РФ.

Острым является вопрос процессов демографического старения населения. В Украине неустанно растет доля людей в возрасте 60 и старше. А также чрезвычайно актуальна проблема внутренне перемещенных лиц.

В Украине растет доля людей в возрасте 60 и старше/коллаж ТСН.ua

Ни одна страна не знала подобных вызовов

– Перечисленные проблемные вопросы в стратегии слишком пессимистичны, больше похожи на апокалипсис. Как их можно решить?

– Да, у нас есть немало проблем и угроз. После Второй мировой войны ни одна страна мира не сталкивалась с подобными вызовами. Сейчас идет война с Россией, которая неизвестно когда закончится, а к началу полномасштабного вторжения Украина пережила эпидемию коронавируса, который тоже очень серьезно ухудшил демографическую ситуацию в государстве. Смертность от вируса в Украине была очень высокая.

В Стратегии проанализированы ключевые проявления негативных демографических тенденций, связанных с низкой рождаемостью, а также освещены причины, влияющие на это – это и изменение установок людей, ценностных ориентаций, экономические факторы, трудности с тем, что женщины должны совмещать работу с воспитанием. детей. Из-за войны, вероятно, ухудшится репродуктивное здоровье населения в результате полученных физических и психологических травм. На уровень рождаемости будет существенно влиять и разъединение семей, которое происходит вследствие мобилизации или того, что женщины уехали за границу, а мужчины остались в Украине.

Например, факторы преждевременной смертности, особенно среди мужчин – это низкий уровень санитарно-гигиенической культуры, работа во вредных и опасных условиях, чрезмерное употребление алкоголя и табака, пренебрежение стандартами здорового образа жизни, питания, отказ от профилактики заболеваний и вакцинирования. Именно эти факторы приводят к повышенной смертности. И это нужно изменять.

На уровень рождаемости будет существенно влиять и разъединение семей, которое происходит вследствие мобилизации / Фото: ТСН.ua

Угрозы связаны с миграцией из-за войны

– Эти вызовы были и в мирное время. Что сейчас представляет наибольшую угрозу для Украины?

– Нам грозит масштабная внешняя миграция. Она связана в основном с войной, хотя до войны у нас была активная трудовая миграция. Это так называемая "маятниковая", когда люди ездили на заработки за границу, но через определенный период времени возвращались домой. Но впоследствии маятникова превратилась в постоянную миграцию, то есть люди оставались за границей на постоянное проживание.

Сейчас мы ожидаем еще одну очень опасную проблему, связанную с миграцией. После окончания войны часть женщин с детьми могут вернуться из-за границы в Украину, а к части украинских семей могут выехать мужчины для постоянного проживания. Это одна из реальных угроз. Мы пока не можем сказать, реализуется она или нет, но такая опасность есть.

Также прогнозируется перемещение населения внутри страны, увеличение внутренне перемещенных лиц. Есть проблемы с их интеграцией на новом месте жительства, а также помощь для них. Лиц со статусом ВПЛ нужно трудоустраивать, помогать с адаптацией на новых местах, а для этого нужно создавать новые рабочие места.

Украине грозит масштабная внешняя миграция

Уничтоженные города и деревни

– Какие еще факторы влияют на демографию? Наверное, самый главный – это полномасштабная война?

– Среди других факторов, влияющих на демографические процессы – это безопасность, то есть рост смертности в результате войны, а также жилищная проблема. Особенно это актуально для жителей восточных и центральных регионов, которые сейчас подвергаются обстрелам РФ. Мы просто не видим всего ужаса войны. Есть города и села, которые просто перестали существовать. Там не осталось ни одного дома, пригодного для проживания. Эти города и деревни стерты врагом – только географические точки на карте.

Соответственно, возникает вопрос, что делать с такими уничтоженными врагом городами, как восстанавливать уничтоженную инфраструктуру. Есть ли целесообразность их восстановления и если восстанавливать, кто туда вернется? Ведь многие связывают рождение детей именно с обеспеченностью жильем.

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Стремительное сокращение населения

– И этих людей еще предстоит обеспечить работой…

Да, эффективный рынок труда и уровень зарплаты – это один из факторов, который обязательно влияет на решение о количестве детей, которых планирует иметь семья, а еще возможность получить соответствующую качественную медицинскую помощь.

Чтобы повысить уровень рождаемости в Украине, нужно выполнить самый главный фактор – создать людям приличные условия жизни. Они должны получить доступ к удовлетворению базовых потребностей – энергоснабжение, вода, тепло, связь и прочее. Война значительно ухудшила доступ к таким потребностям. Да и вообще к социальной инфраструктуре – детским садам, школам, медицинским учреждениям. Большинство из них в зоне ведения боевых действий разрушены и их использование в дальнейшем вызывает много вопросов.

Враг уничтожает на востоке целые города / Фото: Associated Press

Если с этим ничего не делать, то выводы неутешительны – численность населения в таких регионах будет безумно сокращаться. Если же принимать определенные меры, то мы можем изменить ситуацию, хотя сокращение численности населения все равно будет, но не столь стремительными темпами.

Продолжение интервью читайте завтра, 18 января, на сайте ТСН.ua.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о дефиците мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+.

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