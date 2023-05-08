Что будет с выплатой пенсий в 2023 году – интервью с главой Пенсионного фонда Украины

Несмотря на войну, Украина продолжает жить. Многих людей интересуют вопросы, как во время войны выплачиваются пенсии, что нужно сделать, чтобы получать выплаты на деоккупированных территориях. Также украинцев интересует вопрос перерасчета пенсий и выплат по потере кормильца.

Чтобы дать ответы на эти вопросы, сайт ТСН.ua пообщался с председателем правления Пенсионного фонда Украины Евгением Капинусом.

Евгений Капинус, глава Пенсионного фонда Украины/фото ПФУ

Украинские пенсионеры в 2022 году получали своевременно пенсии. Какие усилия и ресурсы приходится прилагать, чтобы люди получали средства ежемесячно?

2022 год был для Пенсионного фонда Украины достаточно сложным, многие новые вопросы и вызовы предстали перед системой в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. Несмотря на это, Фонд оперативно реагировал на все вызовы и проблемные вопросы, чтобы обеспечить украинцам причитающиеся им выплаты в срок, в установленные сроки.

Мы быстро перестроили свою деятельность. Это позволило наладить стабильную работу наших территориальных управлений и обеспечить бесперебойное предоставление пенсионных услуг нуждающимся.

В условиях военного положения работают все главные управления Фонда. За внедренным в нашей системе принципом экстерриториальности люди могут обратиться за решением своих пенсионных вопросов в любой работающий сервисный центр Фонда, независимо от своего места жительства. На сегодняшний день работает 528 наших сервисных центров. Была возобновлена работа сервисных центров главных управлений и в деоккупированных населенных пунктах Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Мы продолжаем работать над приближением услуг к местам проживания граждан. Так, услуги по вопросам пенсионного обеспечения продолжают предоставляться специалистами вне управлений Фонда на удаленных рабочих местах. И таких мест почти девятьсот по всей стране. За эти четырнадцать месяцев войны, начиная с марта 2022 года, органами Фонда было предоставлено более 11 млн услуг, из них около 900 тысяч – в апреле этого года.

Мы выполнили все обязательства по проведению запланированных перерасчетов. Только в прошлом году было произведено 25 видов массовых перерасчетов пенсий: с января, марта, апреля, июля, октября и декабря 2022 года. В том числе в начале войны мы осуществили индексацию пенсий и обеспечили выплату проиндексированных сумм уже в марте 2022 года. И в этом году мы провели запланированные перерасчеты, индексацию пенсий на 19,7%, повысили размеры минимальных и минимальных пенсионных выплат.

Для упрощения процедуры получения услуг населением в условиях военного положения особое внимание уделяется расширению перечня услуг, предоставляемых через электронные сервисы Фонда, в частности, через его вебпортал.

В общем, события этой войны, когда оккупированы территории, миллионы людей вынуждены переселяться в более безопасные места в Украине или за границу, еще раз доказали, что экстерриториальность процессов принятия решений и обслуживания посетителей, внедренных в системе Пенсионного фонда Украины, — это именно те механизмы, позволяющие в полной мере выполнять поставленные перед нами задачи.

Выплачиваются ли пенсии на оккупированных территориях?

Закон определяет два способа выплаты пенсий: через учреждения уполномоченных банков или национальным оператором почтовой связи АО "Укрпочта". Мы ежемесячно готовим выплатные документы. Согласно графику выплат, в ежедневном режиме финансируются средства на выплату пенсий банкам и АО "Укрпочта".

Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек. В момент зачисления пенсии на счет денежные средства становятся собственностью пенсионера. И пенсионер может использовать эти средства тогда, когда будет иметь возможность или потребность.

Если пенсионер, получавший пенсию в отделении почтовой связи или с доставкой на дом, остался на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся активные боевые действия, в населенных пунктах, где АО "Укрпочта" не имеет возможности доставлять пенсию, — все принадлежащие ему пенсионные средства он сможет получить, когда это станет возможным и безопасным: по выбору самого пенсионера, или со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в АО Ощадбанк, или у почтальона. Чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в АО Ощадбанк и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, либо в Пенсионный фонд Украины, чтобы сообщить реквизиты своего счета в другом банке (в случае если пенсионер желает перевести выплату из Ощадбанка на другой банк) или возобновить выплату на почтовое отделение, после возобновления его работы, или перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания.

Планируется ли повышение пенсии в 2023 году, какие категории пенсионеров могут на это рассчитывать?

В этом году уже проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий. Так, с 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с Законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц“, увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

В целом, во время мартовской индексации, были перечислены пенсионные выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров.

Также с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год.

С 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, перечислят пенсии пенсионерам, которые продолжают работать.

Кроме того, с 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно- техническую деятельность”.

Люди привыкли получать пенсию в конкретный день, планируется ли в ближайшее время изменять даты выплат?

Пенсия выплачивается через отделение почтовой связи или банковскими учреждениями. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно при подаче заявления о назначении пенсии. Изменить способ выплаты или уполномоченный банк пенсионер может по своему желанию, подав соответствующее заявление в любой сервисный центр Фонда или через вебпортал.

В целях обеспечения стабильного финансирования выплат каждому пенсионеру установлена индивидуальная дата выплаты пенсии в течение выплатного периода, который длится с 4 по 25 число ежемесячно. Об установленной дате выплаты пенсионера информируют в обязательном порядке.

Поэтому, независимо от способа выплаты через банк или через почту, пенсионер имеет возможность получить причитающуюся ему пенсию в определенную дату выплаты. Пока мы не рассматриваем вопрос об изменении установленной даты выплаты пенсии.

Многие пенсионеры уехали из-за войны за границу. Выплачивается ли пенсия таким лицам?

Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится пенсионер. Это касается и тех пенсионеров, которые уехали временно за границу.

Кроме этого, недавно Правительством принято решение (постановление от 18 апреля 2023 г. № 328 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 г. № 1596 и от 26 февраля 2022 г. № 162"), которым предусмотрен еще один вариант выплаты пенсий пенсионерам, которые сегодня находятся за границей (без их выезда на территорию Украины). Получить свои пенсионные выплаты они смогут путем международного перевода через АО "Укрпочта", при наличии у нее технической возможности. Это актуально для пенсионеров, у которых нет (не имели) текущего счета, открытого в украинском банке.

Пенсионеры сетуют, что им не повышают пенсию. К примеру, те, кто работал на должностях госслужащих. По какому принципу происходит перерасчет пенсии?

В первую очередь хочу напомнить, что в солидарной системе размер пенсии каждого пенсионера зависит от двух индивидуальных показателей: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы – официальной, из которой вычислялись взносы в Пенсионный фонд Украины.

При этом Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что каждый пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Перерасчеты могут быть как массовыми, так и индивидуальными. Индивидуальный перерасчет — это когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины с заявлением о проведении перерасчета и предоставляет какой-то дополнительный документ, влияющий на размер пенсии или когда наступили обстоятельства, дающие право на повышение именно его пенсии.

Массовые перерасчеты пенсий проводятся в связи с изменениями в законодательстве и не нуждаются в личном обращении пенсионера. Это перерасчеты в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной заработной платы или проведение индексации пенсий, установление возрастных надбавок.

В результате таких перерасчетов размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально, с учетом личных показателей человека: закона, согласно которому была назначена пенсия, года назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, факта работы и принадлежности пенсионера к определенной возрастной категории.

Что касается индексации пенсий государственных служащих, то Правительством принято решение, что с июля 2023 пенсии бывшим государственным служащим, назначенные до 31 декабря 2022 года, будут проиндексированы на 19,7%.

Кроме того, во время каждой индексации пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начиная с марта 2019 года, обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им была назначена пенсия по этому Закону, а не Законом "О государственной службе". И в случае если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически, без дополнительных посещений органов Фонда, переводят на общую пенсию. И очень многие бывшие государственные служащие уже получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Мы живем во время войны. К сожалению, многие люди погибают на фронте и семьи остаются без кормильца. До скольких лет выплачивается пенсия (какая сумма) по потере кормильца?

Да, печально констатировать, что сегодня многие семьи обращаются за назначением пенсии на детей в связи с потерей кормильца за погибших на фронте защитников.

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий в связи с потерей кормильца за погибших военнослужащих определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Право на получение такой пенсии имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, находившиеся на его содержании. В частности, это жена (муж), отец, мать, дети.

Детям пенсии за погибшего родителя назначается и выплачивается по месяц достижения возраста 18 лет, а если ребенок учится на дневной форме обучения – до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Матери (отцу), жене (мужу) погибшего, достигшим пенсионного возраста, – пожизненно, а тем, кто является лицами с инвалидностью, – на весь срок установления инвалидности.

Размер такой пенсии определяется в зависимости от размера денежного довольствия погибшего кормильца, а также количества иждивенцев, которым назначена пенсия.

Размер пенсии матери (отцу), жене (супругу), ребенку определяется как 70% денежного довольствия кормильца. Если право на пенсию имеют двое и более детей, ее размер – 50% денежного довольствия погибшего кормильца на каждого ребенка.

Кроме того, постановлением Правительства от 03 августа 2020 г. № 674 предусмотрено установление государственной адресной помощи членам семей погибших военных, смерть которых связана с исполнением обязанностей по защите государства, у которых размеры пенсий в случае потери кормильца не достигают определенного уровня. Так, каждому из нетрудоспособных родителей, жене (супругу) погибшего военного, независимо от наличия других членов семьи, предоставляется адресная помощь в сумме, недостающей до 7 800 грн. Если пенсия в случае потери кормильца назначена на двоих и более детей, адресная помощь устанавливается в сумме, недостающей до 6100 грн, на каждого ребенка погибшего военного.

Также людей интересует, каков максимальный размер пенсии за выслугу лет. Будет ли перерасчет таких пенсий?

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Что касается перерасчетов пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня по общим определенным правилам.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.

Каким должен быть размер пенсии по инвалидности – 1,2 и 3 группы?

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Так, размер "страховой" пенсии по инвалидности по солидарной системе исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 грн.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:

I группа – 6840 грн;

II группа – 5472 грн;

III группы – 4218 грн;

для детей с инвалидностью – 4218 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:

І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2023 – 13 376,21 грн);

ІІ группа – 80% (с 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));

ІІІ группа – 60% (с 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).

Можете рассказать, как правильно пользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда? Многие не могут это сделать. Может, существует инструкция, по которой люди могут это легко сделать?

Да. С инструкцией, как воспользоваться нашим электронным сервисом, можно ознакомиться на главной странице веб-портала во вкладке “Как зарегистрироваться“.

Личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины – это удобный и доступный онлайн-сервис.

С помощью этого сервиса человек может:

получить доступ к имеющимся данным персональной электронной учетной карточки застрахованного лица и других сведений из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (анкетные данные, информацию о заработной плате (доходе, денежном обеспечении) предоставленную работодателем (страхователем), размер уплаченных в пользу лица страховых взносов, приобретенный страховой стаж); контролировать уплату страхователями страховых взносов; получить доступ к имеющимся сведениям Электронной трудовой книжки; предоставить сведения о трудовой деятельности; получить доступ к своим листкам нетрудоспособности и другим данным Электронного реестра листков нетрудоспособности; получить доступ к данным своего электронного пенсионного дела; подать заявление на назначение или перерасчет пенсии (без личного визита в Пенсионный фонд Украины); подать заявление на назначение субсидии и льгот; подать заявление на оформление пенсионного удостоверения; представить данные для внесения изменений в пенсионное дело; подать запрос на подготовку документов и скачать нужный документ; подать обращение (запрос, предложение); пересмотреть состояние обработки своих обращений в Пенсионный фонд Украины, в т. ч. прикрепленные к обращениям документы; получать и пересматривать уведомления от Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, в личном кабинете есть возможность рассчитать ориентировочный размер будущей пенсии с помощью сервиса Пенсионный калькулятор.

Недавно появились новые опции – отныне люди, которые еще не получают пенсию, могут оплатить онлайн добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и осуществить благотворительные пожертвования либо в пользу конкретного пенсионера, либо безличные.

Войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua.) можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, или средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. ч. с использованием технологии Bank ID.

Также получить доступ к личному кабинету и электронным сервисам Пенсионного фонда Украины можно в удобном формате – с мобильных устройств (смартфонов и планшетов), загрузив мобильное приложение “Пенсионный фонд”. Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.

Просмотреть видеоинструкции, как пользоваться услугами веб-портала Фонда, можно на нашей официальной странице в YouTube.

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