Что будет с заочной формой обучения в вузах: в Минобразования дали ответ

Михаил Винницкий отметил, что заочная форма в большинстве случаев – это не о качестве образования, а о получении корочки в форме диплома.

Заочная форма обучения пришла к нам как рудимент из прошлого, она уже себя исчерпала. За последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма. И сейчас она активно развивается. И это оказывается гораздо более эффективным, чем заочная форма.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона 9 ноября, отвечая на вопрос, что будет с заочной формой обучения в вузах.

"Такая странная немножечко ситуация произошла. Что, действительно, в законопроекте, который был представлен сначала в Верховную Раду, было предложение не осуществлять набор на заочную форму в следующем году. Было решение комитета по вопросам образования, науки и инноваций, чтобы снять эту норму. Но надо понимать, что у нас на очереди следующий законопроект, который должен идти как правительственный, где мы предлагаем все же отказаться от заочной формы обучения и полностью заменить дистанционной формой, и так же гибкой формой дневной формы, так называемая индивидуальная траектория", — сказал он.

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Винницкий заметил, что заочная форма в большинстве случаев – это не о качестве образования, а о получении "корочки" в форме диплома.

"Надо понимать, что заочная форма, которая к нам пришла как рудимент определенный из прошлого, она уже себя исчерпала. За последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма. И сейчас она активно развивается. И это оказывается значительно эффективнее, чем заочная. Надо понимать, что заочная форма, к большому сожалению, во многих случаях, даже в большинстве случаев – это не о качестве образования, а это о получении "корочки" в форме диплома. А мы все же считаем, что в будущем послепобедной Украины качество образования должно быть важнее самого диплома", — резюмировал замминистра.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, регулирующий поступление в вузы в следующем году. Согласно ему, реформирование коснется вечерней и заочной формы обучения.

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