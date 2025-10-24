Что будет в Украине с отопительным сезоном: есть ли газ в хранилищах и худший сценарий зимой

Чего ожидать украинцам зимой / © ТСН

Реклама

В Украине из-за непрекращающихся обстрелов энергетики остановились не только ТЭЦ, но и временно была остановлена закачка газа в хранилища.

Что будет с теплом этой зимой, к каким сценариям готовится государство и кто уже имеет тепло говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Отопление в Сумах

Блэкауты в 2022 году, признается сумчанка Оксана Усенко, заставили ее семью заблаговременно готовиться ко всем возможным проблемам. В частности, и к проблемам с отоплением.

Реклама

«Если не будет отопления — мы себе обогреватель приобрели специальный. Если не будет света — мы в прошлом году приобрели себе зарядную станцию», — говорит она.

Сумы в 30 километрах от российской границы. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, отопительный сезон в социальных учреждениях начался несколько недель назад. В жилых домах его ждут с 27 октября. Но эта дата, признают в городской военной администрации, будет зависеть и от температуры на улице, и от ситуации с безопасностью. Ведь враг целенаправленно целится в энергетические объекты области.

Подготовка к отопительному сезону

О старте отопительного сезона и возможных угрозах говорили сегодня и в Верховной раде, во время часа общения с правительством. Почти все области, признают в Кабмине, подготовились к нему вовремя. И это результат работы, которую начали еще весной. И, как пример, быстрое восстановление после прилетов — это именно результат такой подготовки.

Только к осени, говорят эксперты, украинская энергетика смогла пережить около 20 атак. И то, что продолжала функционировать — это немалое достижение. По состоянию на сейчас в 14 областях началась подача тепла на социально важные объекты. Но, к сожалению, в некоторых ситуация с безопасностью сделать это не позволяет. Самая сложная ситуация сейчас в Донецкой и Луганской областях, а также в частях Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Реклама

«Проблема у нас остается с восстановлением энергетических объектов после попадания. Чтобы восстановить и подачу тепла и электрической энергии для потребителей. Энергетика готовилась к различным сценариям, рассматривалась мина различных конфигураций, но это новый какой-то вызов, который энергетике надо преодолевать отдельно», — говорит Анатолий Замулко, заместитель Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

К тому же враг изменил подход к атакам по энергообъектам. Бьет по ним массированно и прицельно. И нередко — повторяет удары, чтобы травмировать еще и энергетиков, которые их восстанавливают.

«Раньше это была 1-2 ракеты на объект. Сейчас это может быть 10-20 дронов на один удар, потом через пару часов это будет снова 10-20 дронов. И после этого в зависимости от того, в какую часть подстанции это попало — это может быть или быстрое восстановление. Или длительное. Но запчасти у нас есть, люди обученные у нас есть. Мы над этим работаем», — председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

В этом году Украина получила и новый вызов. В предыдущие годы Россия не трогала нашу газовую инфраструктуру, потому что сама качала по ней газ в Европу. Сейчас же компрессорные станции, газовые месторождения — уже под ее вражеским прицелом.

Реклама

Обстрелы месторождений также повлияли и на количество закачанного в хранилища газа. Украина с партнерами наращивает импорт. На это правительство выделило дополнительные почти 8 с половиной миллиарда гривен. Также в этом году наше государство впервые получило кредит на покупку газа под гарантии ЕС.

В то же время, признают в правительстве — четкой даты старта отопительного сезона пока нет. Громады могут сами принимать решение о его старте. В то же время государство будет следить и за дефицитом электричества. Ведь при отсутствии отопления украинцы начинают активно использовать обогреватели и кондиционеры. А это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на энергосистему, которую также активно обстреливает враг.

Худший сценарий к Украине

Готовится Украина и к худшему сценарию, когда, например, враг может оставить Украину без тепла. Сейчас в каждой области созданы штабы и алгоритм, как действовать в случае форс-мажоров.

В Сумах, например, определили и развернули 38 «пунктов несокрушимости» и 17 пунктов обогрева. В случае необходимости их количество будут увеличивать.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 24 октября. Зима без отопления? Вживую из Европы и США! Безумные обстрелы!





