Что делает Украина, чтобы наконец-то противодействовать КАБам: начальник Генштаба ответил

Баргилевич заверил, что военно-политическое руководство работает над тем, чтобы найти надежную защиту от разрушительных российских КАБ.

КАБы – это самый болезненный вопрос для украинских военных на фронте, который наносит большой вред.

Об этом эксклюзивно для ТСН.Неделя в разговоре с корреспондентом ТСН Андреем Цаплиенко сообщил начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Баргилевич.

"При относительной дешевизне их производства и то, что они сбрасываются с самолетов на расстоянии до 80 км. Мы работаем над тем, чтобы найти надежную защиту. Руководством ВСУ такие операции разрабатываются и они будут осуществляться", — ответил Баргилевич на вопрос, найдена ли какая-то противодействие КАБам.

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В ГЕНШТАБЕ НАЗВАЛИ ПОТЕРИ! ВПЕРВЫЕ В ТЕЛЕЭФИРЕ ГЕНЕРАЛ БАРГИЛЕВИЧ! Интервью для ЦАПЛИЕНКО

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Генерал признал, что в общем количество КАБ на фронте если и уменьшилось, то несущественно. По его информации, где-то за последние 10 дней процентов на 10 КАБ стало меньше.

Баргилевич сообщил, что доставшийся в наследство от СССР крупнейший запас авиационных бомб расположен в РФ. Речь идет о десятках тысяч единиц.

На вопрос, есть ли у Украины собственные варианты КАБов, глава Генштаба ответил так: "Мы работаем над этим. Я думаю, что мы добьемся здесь успеха, и это будет презентовано".

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Ранее бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что ни у одной из стран Запада нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать российские КАБы.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников рассказывал, что на фронте "реалии такие, что можно месяцами строить фортификации, а затем через несколько дней это будет снесено КАБами".

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов еще в июне этого года обещал, что ВСУ "за несколько недель" начнут испытания управляемых авиабомб украинского производства. Начались ли эти испытания, пока нам неизвестно.

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