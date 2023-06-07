"Что делает власть – я не знаю": жительница Херсона откровенно рассказала о провале эвакуации и нехватке лодок

Местные жители, у которых россияне не украли лодки, сейчас самостоятельно занимаются эвакуацией людей.

Жители Херсона жалуются на провальную эвакуацию из затопленных районов в результате подрыва Каховской ГЭС. Люди сами взялись за спасение и вывозят жителей затопленных участков собственными лодками, хотя большинство плавсредств у них забрали российские оккупанты.

Об этом экс-сотрудница ГСЧС, писательница и жительница Херсона Елена Маляренко рассказала в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости".

"Люди говорят, что эвакуации нормальной не происходило. Вчера люди с улиц звонили в органы власти и говорили: "Мы не можем, у нас уже затонула машина. Мы сами вывозили людей. Машина просто "захлебнулась" водой. Мы больше не можем вывозить. Пришлите кого-то". И так никого и не прислали. Мой дом тоже, кстати, сейчас покрыт водой", – описала ситуацию Маляренко.

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Она рассказала, что люди, у которых остались лодки, рискуют жизнью и в одиночку пытаются плавать на левый берег, чтобы спасать тамошних жителей.

"На левом берегу ситуация критическая. Олешки напротив нас покрыты водой: люди сидят на крышах. А лодки у нас конфисковали россияне, когда отходили в ноябре 2022 года. У нас очень тяжело с плавсредствами, их практически нет. Те, кто спрятал плавсредства, сейчас занимаются самостоятельно эвакуацией людей", – сообщила жительница Херсона.

Ранее работавшая в ГСЧС Маляренко оценила эвакуацию как провальную.

"Что делает власть – я не знаю. Я в прошлом – специалист по гражданской защите и, извините за такую оценку, эвакуация провалена. Если знали в три часа утра (6 июня – ред.), что такая трагедия произошла, в пять утра уже должны были работать по Херсону громкоговорители и начаться эвакуационные мероприятия. Они начались в девять: нам начали массово сообщать, что Херсон — под угрозой затопления", — рассказала жительница Херсона.

"В половине города нет Интернета, поэтому выступление господина Прокудина – главы ОВА, которое он осуществил по Интернету в семь утра, услышала треть города. Бабы и деды не слышали его пламенного обращения", – добавила она.

Напомним, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня водой начало затапливать территории Херсонщины, поэтому в регионе стартовала эвакуация. В общей сложности под водой могут оказаться от 35 до 80 населенных пунктов. Вечером 6 июня самой сложной была ситуация в Корабельном районе Херсона, где подтопило более 1000 домов.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин утром 7 июня сообщил о 1852 затопленных домах на правобережье области и о 1457 эвакуированных местных жителях.

По оценкам ОВА, уровень воды в Херсонской области достигнет критической отметки в течение следующих 20 часов, после чего пойдет на убыль.

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