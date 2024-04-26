Что делать без паспорта за границей и какие услуги недоступны украинцам: адвокат объяснила

Объясняем, на кого не распространяется ограничение.

Министерство иностранных дел Украины приостановило консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Какие именно услуги недоступны без действующего загранпаспорта и где теперь можно его получить, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Что изменилось

По новому закону о мобилизации №3633-IX от 11.04.2024 года, который вступит в силу 18 мая 2024 года, предусматривается ограничение для мужчин призывного возраста — 18-60 лет. Получать консульские услуги без военно-учетного документа теперь невозможно.

Какие это услуги

Получение паспорта, удостоверение доверенностей, договоров, удостоверение копий документов, регистрация актов гражданского состояния.

Без военно-учетного документа оформить указанные консульские услуги будет невозможно, за исключением:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Постановлением Кабмина №443 от 23.04.24 предусматривается выдача паспортных документов мужчинам в возрасте от 18-60 лет исключительно в территориальном органе или подразделении Государственной миграционной службы. Отправка документов за границу в дипломатическое учреждение Украины или государственное предприятие "Документ" не осуществляется.

На кого не распространяется ограничение

Однако, согласно постановлению Кабмина, эти ограничения не распространяются на следующие категории лиц, выехавших за границу:

лица с инвалидностью всех групп;

как сопровождающий супругу с инвалидностью за границу (независимо от группы);

как сопровождающий родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы;

Попечители лиц, признанных судом недееспособными;

Сиделки лиц с инвалидностью I или II группы, или лиц, которые по справке врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) нуждаются в постоянном уходе;

Родители детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV. ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи по заключению ЛКК;

Сопровождающие детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста;

Военнослужащие, проходящие лечение за границей по заключению учреждения здравоохранения о необходимости направления его на лечение за границу и письма Минздрава.

Что делать, если паспорт просрочен

Для всех остальных категорий для оформления загранпаспорта необходимо будет вернуться в Украину.

Какие услуги будут недоступны без паспорта

Без действующего загранпаспорта у граждан будут сложности за рубежом с трудоустройством, оформлением самозанятости, открытием счетов в банках, пересечением границ иностранных стран, пользованием услуг авиасообщения.

"Все другие услуги доступны. В частности, и открытие банковских счетов за границей осуществляется на основании документов о праве на постоянное проживание принимающей страны, открывать бизнес и тому подобное — для этого украинский паспорт не нужен”, — рассказала Марина Бекало.

Можно ли жить с просроченным паспортом Украины за границей

Впрочем, жить за границей с просроченным паспортом все равно возможно.

“Гражданам выдают документы на постоянное проживание – виды на жительство. Это может быть статус защиты "s" или в связи с работой "в". То есть, любой документ о резидентском статусе в зависимости от того, на каком основании гражданин постоянно проживает в иностранной стране. Это документ, удостоверяющий личность в этой конкретной стране, и в большинстве случаев его достаточно для жизни в этой стране”, — рассказала Марина Бекало.

Продолжается ли действие паспорта во время войны автоматически

Автоматически действие загранпаспорта не продолжается. В начале полномасштабного вторжения дипломатическим учреждениям были предоставлены полномочия продлевать срок действия паспорта граждан.

"Однако на сегодняшний день уже такие паспорта с отметками о продлении в большинстве случаев не принимаются компетентными органами иностранных стран", — отметила адвокат.

Напомним, в правительстве Берлина ответили, смогут ли украинцы оставаться в Германии с недействительным паспортом.

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