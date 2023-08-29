Что делать, если больного сочли «пригодным» к военной службе — адвокат озвучил алгоритм действий

Узнайте, что делать, если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии и можно ли его обжаловать.

В случае, если лицо попало в такую ситуацию, когда действительно у него есть болезни, однако военно-врачебная комиссия признает его "пригодным", он может обжаловать это решение.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец рассказал, как это можно сделать.

«Сейчас очень много случаев, когда больного признали «годным» к военной службе. Тем более ранее существовал другой приказ Министерства обороны, по которому очень большое количество лиц было уже исключено из военного учета. Сейчас под видом того, что изменился этот приказ о пригодности или непригодности, их снова ставят на военный учет, хотя болезнь никуда не делась”, — отметил адвокат.

«В случае, если лицо попало в такую ситуацию, когда действительно у него есть болезни, однако военно-врачебная комиссия признает его «пригодным», он может обжаловать это решение в военно-врачебную комиссию высшего уровня, то есть, например областной или центральной. Дальше она может обжаловать это решение уже в суде», — отметил Ростислав Кравец.

По его словам, здесь также важно соблюдать сроки: “То есть человеку нужно собрать всю медицинскую документацию, подтверждающую те или иные болезни. В случае, если она не согласна с заключением ВЛК, сразу направить соответствующую жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня. Думаю, ВЛК областного уровня значительно быстрее рассмотрит вопрос непосредственно о пригодности личности. Далее нужно ждать уже решения повторного осмотра”.

Однако следует обратить внимание, подчеркнул адвокат, что на время как судебного обжалования, так и непосредственно обжалования решения через военно-врачебную комиссию высшего уровня, мобилизация не приостанавливается: "Лица могут и мобилизовать, и направить соответственно в воинскую часть".

Та же процедура существует и для тех лиц, которые уже попали в воинские части, однако по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задания, рассказал Ростислав Кравец: “То есть они могут обратиться к командиру. Согласно уставу, командир обязан направить лицо на соответствующее обследование в медицинское учреждение, где после обследования и лечения лицо проходит ВЛК, которое уже устанавливает пригодность”.

“Далее та же процедура обжалования в судебном или внесудебном порядке. Но это не останавливает непосредственную военную службу или мобилизацию личности. Таким образом, нужно действовать”, — резюмировал адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕХ мужчин отправят на войну?! Мобилизация в Украине: вся правда и мифы!

Напомним, в первой половине августа украинские суды вынесли более двух десятков приговоров в отношении уклонившихся от мобилизации.

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