- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Что делать, если данные в "Резерв+" неправильны: адвокат дала инструкцию
Это касается случаев технических ошибок или некорректных сведений, отображенных в «Резерв+».
Любые учетные сведения, не соответствующие действительности, можно изменить путем обращения в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или через приложение “Резерв+”.
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.
«Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения не соответствующие действительности) путем обращения в ТЦК и СП или через „Резерв+“, — пояснила адвокат.
