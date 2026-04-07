Что делать, если данные в "Резерв+" неправильны: адвокат дала инструкцию

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Любые учетные сведения, не соответствующие действительности, можно изменить путем обращения в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или через приложение “Резерв+”.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Это касается случаев технических ошибок или некорректных сведений, отображенных в «Резерв+».

Реклама

«Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения не соответствующие действительности) путем обращения в ТЦК и СП или через „Резерв+“, — пояснила адвокат.

Ранее мы рассказывали, что означает новая отметка в «Резерве+».