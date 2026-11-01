Что делать, если из-за перепадов напряжения сгорела бытовая техника: как защитить приборы и получить компенсацию

В Украине из-за скачков напряжения выходит из строя бытовая техника / © www.freepik.com/free-photo

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Компьютеры, телевизоры, стиральные машины или холодильники — из-за нестабильной работы поврежденных россиянами электросетей под угрозой оказались почти все приборы в наших домах, питающиеся от розеток. Из-за колебаний напряжения они могут ломаться, загораться или даже искрить. Причем критичными являются как высокое, так и слишком низкое напряжение.

У кого требовать возмещения в случае аварии и как защитить технику от перепадов напряжения — рассказывает корреспондент ТСН Елена Лоскун.

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В этом году в доме семьи Литвиненко из Киевской области появилось немало новой бытовой техники.

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Жительница Киевской области Леся Литвиненко: «Ты так тихо, спокойно спишь — и вдруг у тебя всё взрывается и затягивается дымом… У нас сгорела духовка, воздушный фильтр, лампочки взорвались. В течение всей последующей недели мы находили технику, которая либо почти сгорела, либо сгорела, либо её нужно было заменить, потому что она взорвалась. Это как раз тот период, когда очень сильно страдала энергетика — постоянно, каждый день были беспорядочные отключения. Вот такой блок питания для интернета сгорел, для видеонаблюдения. Вот обычная лампа перегорела вот так — аж вспыхнуло внутри».

Часть повреждённой техники они отремонтировали за свой счёт, кое-что заменили по гарантии, а кое-что пришлось покупать новое.

Почему возникают скачки напряжения и что говорят мастера

Что такое блэкаут, украинцы узнали ещё осенью 2022 года, когда россияне начали уничтожать энергетическую инфраструктуру. С тех пор отключения электроэнергии стали частью нашей жизни. Но даже когда свет есть, в сети могут возникать значительные перепады напряжения.

Инженер-электрик Василий Головцин: «Почему это происходит? Представьте себе, что вы едете на машине. Когда вы ровно едете по шоссе, вы контролируете скорость, и всё нормально. А если вы начинаете подниматься в гору, и тут кто-то либо выключает двигатель, либо снова его запускает, а вам нужно ехать с той же скоростью — это очень-очень сложно. Точно так же и в энергосистеме».

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Господин Юрий — руководитель сервисного центра по ремонту бытовой техники. Он говорит, что объём работы в его мастерской значительно вырос.

Руководитель сервисного центра Юрий Линник: «Сегодня пришел мастер: посудомоечная машина, напряжение 407 вольт! Это в Киеве на Борщаговке. В бытовой технике нет никакой защиты от перепада напряжения, никаких предохранителей, которые бы отсекали это напряжение. Поэтому она и выгорает. Ремонт одной платы обойдётся примерно в тысячу гривен, а если потребуется замена двух-трёх плат, то ремонт может стоить 25–30 тысяч гривен».

По словам мастеров, для бытовой техники критичным является как высокое, так и слишком низкое напряжение. Под угрозой оказывается практически любой прибор, подключенный к сети в момент скачка напряжения.

Как защитить бытовую технику: реле напряжения и стабилизаторы

Вместо стандартных 230 вольт в доме семьи Литвиненко напряжение колебалось от 98 до 400 вольт. Это выяснилось после того, как по совету соседей они купили реле напряжения.

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Такой прибор автоматически отключает питание при выходе напряжения за пределы безопасного диапазона.

Соучредитель магазина электротехники Олег Столяров: «Желательно устанавливать его на уровне примерно 180 вольт в качестве нижнего предела. Это означает, что если у вас постоянное напряжение ниже 180 вольт, для многих видов оборудования это тоже опасно — например, для утюга или того же холодильника. То же самое и с верхним пределом — можно выставить 250 или 260 вольт».

Жительница Киевской области Леся Литвиненко: «Для нас проблема заключалась в том, что даже когда было электричество, мы не могли им пользоваться, потому что реле напряжения постоянно отключало питание».

Поэтому хозяин дома приобрел ещё и стабилизатор напряжения. В отличие от реле, он предназначен для выравнивания напряжения.

Соучредитель магазина Олег Столяров: «Вы можете купить стабилизатор для каждого прибора отдельно или стабилизатор для нескольких приборов. Конечно же, лучше всего купить один стабилизатор на всю квартиру или дом».

Однако специалисты отмечают: универсальных методов защиты не существует. Поэтому главное правило — после использования обязательно выключайте приборы из розеток.

Как получить компенсацию за сгоревшую технику: инструкция и юридические аспекты

В ответ на запрос ТСН в Госэнергонадзоре сообщили: только с начала 2025 года инспекция получила более 42,5 тысяч обращений потребителей, связанных с электроснабжением. Из них 2 421 обращение касалось именно уровня и перепадов напряжения. В то же время отдельной статистики по жалобам непосредственно на повреждение бытовых приборов ведомство не ведет.

Если у вас из-за скачка напряжения сгорела техника и вы намерены получить компенсацию от оператора системы распределения (ОСР), адвокат Екатерина Безкоровайна советует следовать следующему алгоритму действий:

Фиксация: Зафиксируйте на фото или видео уровень напряжения, факт поломки, время происшествия и его последствия. Уведомление энергокомпании: Как можно скорее сообщите энергокомпании о происшествии и вызовите её представителей для составления акта-претензии. Если они не приезжают — составьте акт самостоятельно с привлечением нескольких свидетелей (соседей). Экспертиза: Обратитесь в сервисный центр для проведения экспертизы, которая подтвердит, что техника сгорела именно из-за перенапряжения. Обязательно сохраните квитанцию и фискальный чек за проведение оценки. Подача претензии: Направьте письменную претензию вместе с фото- и видеофиксацией, актом и заключением сервисного центра оператору системы распределения. Компания должна рассмотреть её в течение 5 дней и предоставить мотивированный отказ или удовлетворить требования.

Адвокат Центра правовой помощи Екатерина Безкоровайна: «Вы обращаетесь с электроприбором в соответствующий сервисный центр, чтобы можно было провести экспертизу. Если экспертиза была платной — обязательно сохраняйте фискальный чек. Далее составляем претензию, прилагаем все наши записи и акт. В течение 5 дней они должны рассмотреть обращение и предоставить мотивированный отказ или удовлетворить претензию».

В то же время компания ДТЭК (один из операторов системы распределения) предупреждает, что не каждое отклонение параметров связано именно с их работой, а значит, не всегда стоит рассчитывать на стопроцентное возмещение.

В частности, причинами нестабильной работы оборудования могут быть изношенная электропроводка в доме, ненадлежащее состояние соединений, перегрузка внутренних сетей, неравномерное распределение нагрузки между фазами или неисправность оборудования, находящегося на балансе клиента или ОСМД/управляющей компании.

Путь к автономности

После неприятного случая семья Литвиненко из Киевской области решила позаботиться о своей энергонезависимости. В целом в их доме уже есть инвертор и аккумуляторы, а сейчас семья занимается установкой солнечных панелей, которые должны покрыть 93–94 % их потребностей в электроэнергии.

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