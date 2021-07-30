Что делать, если отказали в вакцинации второй дозой и можно ли это сделать позже: объяснение Минздрава

Что делать, если отказали в вакцинации второй дозой и можно ли это сделать позже: объяснение Минздрава

Вакцинация без введения второй дозы не является полноценной.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, что делать, если отказывают в прививке второй дозой и не будет ли напрасной вакцинация от коронавируса, если вторую дозу ввели позже установленных сроков.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" 30 июля.

Так, по словам Кузина, принцип распределения вакцин заключается в том, что каждая введенная первая доза гарантируется второй. То есть невозможно уколоть человека, если нет гарантированного поступления именно второй дозы. То есть для каждого человека, который хочет вакцинироваться и получила первую дозу — вторая доза на национальном или региональном уровне уже есть, уверяет главный санврач страны и не исключает того, что иногда могут возникать те или иные сбои.

В случае, если же Вам отказали во введении второй дозы, в Минздраве советуют обращаться на их горячую линию с жалобой.

"Если вы сталкивается с тем, что Вам отказывают от введения второй дозы, то я бы советовал обращаться на горячую линию Минздрава и оставлять там жалобу. Это будет быстрый путь решения ситуации. Самый эффективный и самый быстрый способ. Именно жалобу, а не просто сообщение, что отказали", — советует Кузин.

О том, что делать, если вовремя сделать вторую прививку все же не удалось и не будет ли она бесполезной, если ее ввели позже установленных сроков, главный санврач уверенно говорит: "Нет!".

"Если человек пропустил условный срок второй дозы, ее все равно стоит сделать обязательно. Нет фиксированного срока, после которого первую дозу мы считаем недействительной. Но общая рекомендация состоит в том, что вторая доза должна быть обязательно сделана и такая вакцинация будет считаться полноценной. Если вы пропустили вторую дозу все равно идите и получайте ее", — призывает Кузин и отмечает, что сейчас вакцины в пунктах прививки есть.

Напомним, в Украине прививочная кампания стартовала 24 февраля. За этот период в страны уже сделали более 5 млн прививок: одну дозу получили — 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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