Что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии: ТСН собрала советы

Что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии: ТСН собрала советы

Если вам категорически отказывают — обратитесь к главному врачу с письменным заявлением.

ТСН продолжает разговор об отделении реанимации в Украине.

Напоминаем рекомендации, которые есть на сайте Министерства здравоохранения, в случае, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии, — говорится в сюжете ТСН.Тиждень 18 июля.

Что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии: советы

Для начала любого разговора — сначала поблагодарите врачей и объясните, что ваше требование доступа к больному никак не умаляет их работу, права и значение. Это не жалоба. Вы просто говорите о своем праве и право пациента быть с родными.

Не конфликтует, не угрожайте, не нападайте. Если вы будете действовать агрессивно — врач вправе вызвать полицию. Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, что он нарушает приказ Министерства здравоохранения № 592 от 15 июня 2016.

Если вам категорически отказывают, то обратитесь к главному врачу с письменным заявлением и зарегистрируйте ее у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение суток с момента регистрации: при условии, что он находится на рабочем месте. Если главный врач отсутствует — обращайтесь к исполняющему его обязанности.

Если главный врач тоже отказал, обратитесь с письменной жалобой — электронной или обычной почтой в управление здравоохранения региональной администрации: указав город, название больницы и фамилия главного врача. Также можно просто позвонить в областной или городской департамент здравоохранения: номера телефонов должны быть на сайте облсовета или местного совета.

В выходные и праздничные дни горячие линии не работают, руководства больницы нет на работе. И если дежурный врач не пускает в отделение, то вы имеете право вызвать полицию, чтобы составить протокол.

И главное — держать себя в руках — и знать свои права.

Читайте также:

Новости недели: что делать, если не пускают в отделение интенсивной терапии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку