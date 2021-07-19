Что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии: ТСН собрала советы

Если вам категорически отказывают — обратитесь к главному врачу с письменным заявлением.
ТСН продолжает разговор об отделении реанимации в Украине.
Напоминаем рекомендации, которые есть на сайте Министерства здравоохранения, в случае, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии, — говорится в сюжете ТСН.Тиждень 18 июля.
Что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии: советы
- Для начала любого разговора — сначала поблагодарите врачей и объясните, что ваше требование доступа к больному никак не умаляет их работу, права и значение. Это не жалоба. Вы просто говорите о своем праве и право пациента быть с родными.
- Не конфликтует, не угрожайте, не нападайте. Если вы будете действовать агрессивно — врач вправе вызвать полицию. Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, что он нарушает приказ Министерства здравоохранения № 592 от 15 июня 2016.
- Если вам категорически отказывают, то обратитесь к главному врачу с письменным заявлением и зарегистрируйте ее у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение суток с момента регистрации: при условии, что он находится на рабочем месте. Если главный врач отсутствует — обращайтесь к исполняющему его обязанности.
- Если главный врач тоже отказал, обратитесь с письменной жалобой — электронной или обычной почтой в управление здравоохранения региональной администрации: указав город, название больницы и фамилия главного врача. Также можно просто позвонить в областной или городской департамент здравоохранения: номера телефонов должны быть на сайте облсовета или местного совета.
- В выходные и праздничные дни горячие линии не работают, руководства больницы нет на работе. И если дежурный врач не пускает в отделение, то вы имеете право вызвать полицию, чтобы составить протокол.
- И главное — держать себя в руках — и знать свои права.
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