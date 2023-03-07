Что делать, если военный просит документы на улице: адвокат ответил

Документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции, если он представится и сообщит о причинах.

Если военнослужащий просит проверить документы на улице или другом общественном месте, не нужно спорить с ним. Нужно просто поблагодарить за такое внимание и идти дальше. Задерживать вас он не имеет права.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Он объяснил, что сотруднику Национальной полиции вы можете предоставить документы, если он представится и сообщит вам о причинах их проверки. В этом случае вам могут выписать повестку. Однако вы можете от нее отказаться при одном условии.

Кравец напомнил, что военных обязали носить бодикамеры. Военнообязанный во время общения с военным может поинтересоваться, включена ли она, чтобы иметь доказательства. Вы также можете самостоятельно снимать происходящее на телефон.

Напомним, в Буче на Киевщине разразился очередной скандал вокруг мобилизации. Военнослужащие потребовали у двух мужчин в кафе документы для проверки.

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