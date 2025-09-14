Что делать, когда все раздражает: эксперт по ментальному здоровью дал совет

Стресс / © Credits

Украинцы уже несколько лет живут в состоянии постоянного раздражения. На эмоциональное состояние оказывают влияние война, действия Путина, мобилизация и ТЦК, а также некоторые решения власти. Не слишком ли много негатива накапливается и как с этим справиться, объяснил эксперт по ментальному здоровью.

Кандидат биологических наук, соучредитель инициативы «Змінотворці» Петр Черноморец в интервью ТСН.ua подчеркнул, что раздражение часто является не причиной, а только поводом.

«Во-первых, возвращаемся к конкретным потребностям — разные факторы влияют на разные потребности. Во-вторых, значительная часть раздражения, скорее всего, это не причина, а повод. То есть основное раздражение в том, что люди чувствуют себя остро незащищенными и просто начинают искать, на что злиться, на что беситься из-за того, что они не защищены. Здесь есть смысл работать с потребностью в защищенности, для каждого по-своему. И опять же разбирать по нуждам», — говорит специалист.

Таким образом, по словам эксперта, ключ к преодолению чрезмерной злобы и раздражения не в борьбе с эмоциями, а в работе с собственными потребностями и ощущением защищенности.

