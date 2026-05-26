Что делать после обстрелов, когда повреждено жилье: куда обращаться, чтобы получить компенсацию

Эксперт объяснила, что делать после обстрелов / © ТСН

Реклама

Украинцам после российского обстрела их жилья нужно вызвать экстренные службы и снять на фото и видео последствия ударов. Это поможет получить компенсацию на ремонт помещения.

Об этом в эфире ТСН сказала Екатерина Рапута, координатор экстренного реагирования в Киеве.

Она отметила, что сначала нужно вызвать экстренные службы — скорую, спасателей и полицию.

Реклама

«Первое — вызвать помощь. Далее — нужно оценить безопасность, сделать фото и видеофиксацию повреждений. Потому что люди очень часто этого не делают и в стрессе начинают убирать. Стоит не забывать о пожилых людях и помочь им снять все на фото и видео», — пояснила Екатерина Рапута.

Эксперт отметила, что также стоит обратиться в ОСМД. Обычно есть домовой чат, где людям дадут инструкцию о том, что делать.

Координатор екстренного реагирования объяснила, что в Киеве работает три вида помощи — городская программа, по которой пострадавшим из-за обстрелов дают по 10 000 гривен, вторая — «єВідновлення», где пострадавшие могут получить компенсацию за разрушенное имущество, третья — ООН оказывает помощь для пострадавших.

«Есть также случаи, когда депутаты оказывают помощь, но это нужно уточнять», — сказала она.

Реклама

Екатерина Рапута добавила, что не нужно сразу делать ремонт и стоит дождаться денег по программе «єВідновлення». Они приходят через месяц-два.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КОМПЕНСАЦИЮ не получите, если сделаете это после ОБСТРЕЛА!

Новости партнеров