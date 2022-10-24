Что делать после получения повестки и какая ответственность предусмотрена за неявку в центр комплектования

Главный военком Киева рассказал, какими должны быть действия человека после получения повестки и что грозит мобилизованному в случае неявки в центр комплектования и социальной поддержки.

После получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов.

По его словам, в ТЦК, прежде всего, будут уточнять биографические и учетные сведения человека, которому вручили повестку.

"То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу, который в свою очередь направляет к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения, гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным", — рассказал главный военком Киева.

По его словам, человеку, который получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, угрожает уголовная ответственность.

"За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы", — резюмировал Юрий Максимов.

Мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения России 24 февраля, президент Владимир Зеленский своим решением утвердил мобилизацию и военное положение в Украине.

В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, вооружить и одеть которых поможет Запад.

В середине октября Арестович заявил, что в Украине может быть новая волна мобилизации из-за того, что Россия бросает на войну своих мобилизованных и боевых действий перешли во вторую фазу.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.

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