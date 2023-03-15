Что делать с гривнами: "заначка", купить валюту или положить на депозит – советы финансиста

Многие украинцы удивились усилению курса гривны за последние недели, ведь это довольно неожиданно во время войны.

В настоящее время гривна стабильна по отношению к доллару, но ослабевает евро. Об этом говорится в данных портала Министерства финансов.

Что это значит, какими будут тенденции дальше и будет ли доллар дорожать, рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире общенационального телемарафона.

Банковский кризис в США: какие последствия для Украины

По словам эксперта, сейчас почти все мировые валюты усиливаются по отношению к доллару, потому что в Соединенных Штатах продолжается большой банковский кризис. Он не столь глобальный, но есть банкротство нескольких крупных банков.

К чему приводит этот кризис:

к опасениям по поводу устойчивости финансового спектра США в целом;

к ослаблению доллара по отношению к евро и другим валютам.

"Насколько продолжительной будет эта тенденция, сейчас ответить сложно. Потому что ситуация была достаточно неожиданной даже для Соединенных Штатов", – говорит Вышлинский.

Что будет с курсом валют в Украине

"Что касается гривны и доллара, ситуация более понятна для нас. Сейчас действительно официальный курс фиксирован с июля 2022 года на уровне 36,6 грн и он стабилен. Так же стабилизировался и наличный курс на отметке примерно 38,5 грн", – отмечает эксперт.

Вышлинский обратил внимание, что многие украинцы удивились усилению курса гривны за последние недели, ведь это довольно неожиданно во время войны.

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"Все ожидали, что будет бесконечный рост доллара, но так не произошло. Есть несколько причин. Во-первых, гривна была сильно девальвирована в начале войны. Потом летом, когда Украина не получала достаточно финансовой помощи со стороны международных партнеров, Нацбанк вынужден был удаться к существенной печати денег. Это также подтолкнуло к девальвации. Ситуация с международными партнерами после этого существенно улучшилась. Она полностью перекрывает уже в течение длительного периода валютные резервы, необходимые для поддержания устойчивого официального курса на нынешнем уровне", — объясняет финансист.

По его словам, также Нацбанк проводит более жесткую политику с тем, чтобы сблизить наличный и официальный курс. Был существенный инструмент как возможность покупать для украинцев валюту по официальному курсу для размещения на депозит.

"Усиление гривни привело к тому, что люди начали получать около нулевой ставки по своим депозитам. Украинцы стали больше интересоваться гривневыми депозитами. После окончания депозита они получили наличные доллары. Купив их за 37 грн., они продали их сначала за 40, затем за 39,5, затем за 39 грн. Зафиксировали прибыль, разместили их уже на гривневых депозитах и соответственно это привело к тому, что курсы сблизились постепенно. Это, по сути, валютная интервенция с отложенным влиянием", – говорит Вышлинский.

По мнению эксперта, если американским властям удастся сдержать дальнейшие удары по банковской системе, то ситуация с долларом может быстро стабилизироваться.

Как лучше хранить сбережения

Вышлинский советует тем, у кого есть сбережения, держать какую-то сумму в валюте, возможно даже наличными на случай какого-то непредсказуемого сценария.

"Но для того чтобы получать доход, лучшим вариантом являются гривневые активы, начиная от банковских депозитов. Для тех, кто имеет большие суммы — облигации внутреннего государственного займа, военные облигации", — подытожил эксперт.