Что делать с теми, кто незаконно уехал из страны: Арестович назвал решение

Военнообязанных граждан Украины, незаконно выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, необходимо поражать в правах. Однако это не должна быть сразу уголовная ответственность.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Как бы мы ни разворачивались к людям лицом, мы понимаем, что войну невозможно выиграть добровольцам, все равно придется мобилизовать. А что будет, если мы будем поощрять или прощать уклонистов от мобилизации? Но степень этого поражения нужно обдумывать. Сейчас много было криков о том, что их нужно уголовно преследовать. Я на данном этапе так не считаю”, – рассказал Алексей Арестович.

Он предлагает установить срок "добровольного возвращения". К примеру, те, кто вернется из-за границы до 1 апреля 2024 года и станет на учет, получит амнистию.

"Полгода дадим, возвращайтесь, мы вас не преследуем, вы будете на обычном военном учете, как обычные граждане", – говорит эксрадник ОП.

Те, кто не вернутся в установленный срок, должны быть поражены в правах, считает Алексей Арестович.

“Мы говорим, что сейчас уголовно вас не преследуем, но после войны, если вернетесь, будем разбираться с каждым в отдельности. А если война закончилась, например, и вы не вернулись, то мы будем думать, что с вами делать принципиально, как с гражданами, выбравшими другую жизнь”, – предлагает экс-советник ОП.

Алексей Арестович говорит, что обществу нужно дать сигнал, что государство меняет политику в области обеспечения прав военнослужащих, членов их семей, мобилизованных и тех, кто сейчас находится за границей.

"Мы начинаем общественную дискуссию широкую, в качестве экспертных групп из Верховной Рады, Кабмина, Министерства обороны и общественных организаций и производим пакет для тех, кто мобилизован, тех, кому предстоит мобилизоваться и для тех, кто за рубежом и не хочет возвращаться. Этот пакет должен быть построен на принципах доверия человеку. И даже если она убежала и не хочет возвращаться, пока нет никаких криминальных угроз в стиле мы вас будем репрессировать. А переводить потенциальную уголовную ответственность в финансовую. Хорошо, работай за границей, но заплати за того парня, который воюет за тебя", – говорит Алексей Арестович.

По его мнению, это будет разумным решением, которое уравняет социальную справедливость и позволит не потерять граждан с одной стороны. С другой – обеспечить достаточное количество людей в армии.

“Такой подход должен быть. Тогда доверие к власти, армии возрастет и обязательно найдутся люди, которые скажут: "Ну хорошо, на таких условиях я готов защищать Родину". Выпуск за границу – это всего десять процентов реальной проблемы”, – считает экс-советник ОП.

Ранее мы писали об электронном реестре военнообязанных. Читайте, какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег".

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