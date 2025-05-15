Что должен сделать мужчина перед тем, как идти на войну: боец "Азова" удивил ответом

Владислав Жаворонок «Википедия» / © YouTube-канал Марічка

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Молодой человек, решивший идти воевать, перед тем как идти на фронт, должен родить ребенка, чтобы оставить после себя кого-то.

Такое мнение в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко высказал военнослужащий «Азова», герой «Азовстали» Владислав Жаворонок «Википедия»

Маричка Падалко добавила, что одна из бригад сознательно не берет в свой отряд через рекрутинг молодых людей, которые не имеют детей, чтобы не получилось так, что новое поколение не родится от героев, не успевших стать родителями.

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«Это вообще очень интересный вопрос и действительно у меня есть что рассказать на эту тему. Я недавно имел разговор по этому поводу о том, что дети „уклонистов“ или дети героев, звучал разговор именно так. Я объяснял, что мы можем научить детей только собственным примером и дело в том, что они и так увидят нашу жизнь. То есть если батя будет рассказывать сыну, что ты должен быть спортсменом, но батя сам „квасит“ постоянно и не занимается ничем из того, что он пытается научить сына, то сын или вырастет таким же как батя, и бате тогда будет плохо от этого. Или сын наоборот увидит, что батя живет никак, плохо все у бати, но он вырастет спортсменом и не будет воспринимать, что этот батя меня научил. Он будет воспринимать, что это я назло бате таким стал. Вот я не хотел стать как батя, и бате опять-таки будет плохо от этого. Это абсолютно то же, что позже я ожидаю вообще у нас в обществе», — объяснил Владислав Жаворонок.

Он говорит, что просит молодых ребят рожать детей.

«Даже если жизнь так сложится, что они не будут вместе там с той девушкой, которая родит ребенка. Это бывает. Но ребенок в это время уже будет расти развиваться и позже будет подражать вам. Это ваш путь к бессмертию фактически. А второе — это даже если что-то случится с парнем, оставившим ребенка и погиб, найдутся люди, которые помогут вашему ребенку вырасти, объяснят, научат на примере отца, который был героем. Я могу рассказать сыну лучшего друга, каким был его отец, и он это постоянно это слышит», — говорит военный.

Ранее военный высказался о мобилизации 18-20-летних.

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На YouTube-канале Марички Падалко можно посмотреть по этой ссылке видео: Азовец «Википедия»: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА, знает лучше гадалок, которые только и тянут деньги!