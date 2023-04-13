Что должна содержать пасхальная корзина украинской хозяйки и во сколько это обойдется

Хранительница украинских традиций говорит, что эти обычаи удалось сохранить, не иначе как чудо, ведь при СССР их всеми силами пытались уничтожить.

К ценникам присматриваются особенно внимательно, потому что к Пасхе считанные дни и хозяйки уже начинают готовиться, говорится в ТСН.

Главное блюдо Пасхи – пасха. В своих корзинах хозяйки несут в церковь целые произведения искусства, щеголяя перед другими пасхальной красотой.

Хранительница украинских традиций говорит, что эти обычаи удалось сохранить, не иначе как чудо, ведь при СССР их всеми силами пытались уничтожить. “Я вспоминаю тот период 60-70 годов, когда нам не разрешали святить пасхи и обязательно на воскресенье делали субботник. А в школе нас проверяли ручонки, была ли краска, красили ли яйца, или нет”, — убеждает заведующая отделением украинского села национального музея народной архитектуры и быта Тамара Василенко.

Но хозяйки тогда, где-то тайком, расписывали яйца и освящали паски, делают это и сегодня. “Для того, чтобы освятить берут паску, мясо, колбасы начиненные и пасхальные яйца. Можно и бутылочку красного вина взять освятить. Пирожки клали, если пекла хозяйка. Вот такая пасхальная корзина. А многое не наберешь”, — добавляет Тамара.

Сколько денег нужно выложить за пасхальную корзину – считает сейчас каждый. Цены за год полномасштабной войны не на шутку подскочили, впрочем, к праздничному столу все лучше. На киевском рынке продавцы со всей Украины. Мария в свои 76 привезла плетеные корзины из Закарпатья, где их плетут собственноручно целой семьей. Цены от 200 гривен за маленькую и 500 – уже побольше.

За соседним прилавком Анна привезла домашнее мясо и колбаски из Винницкой области, говорит все сделанное собственноручно и с любовью. “На стол – это домашняя колбаска, это как традиция, что должна быть домашняя колбаска. Каждый хочет купить себе кусочек к праздничному столу”, — убеждает она.

Продавцы уверяют, что цены сейчас никто под праздник не поднимает, но людей на базаре все же мало, и берут говорят, только самое необходимое. "Мы не поднимаем цены, потому что сейчас всем тяжело, потому что такое состояние в Украине…", — говорят продавцы.

Во сколько обойдется пасхальная корзина:

Яйца – 60 грн

Паска — 160 грн

Буженина 0,5кг — 270грн

Домашняя колбаса 0,5кг — 250 грн

Сыр 0,5кг – 140 грн

Огурцы 0,5кг – 70 грн

Помидоры 0,5кг – 40 грн

Кагор – 140 грн

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