Сейчас европейские лидеры проходят проверку на способность соблюдать политические договоренности. Фото: HVG

Согласно Кильскому институту, с 2022 года институты ЕС и государства-члены обязались предоставить Украине 165,7 млрд евро поддержки, тогда как США — около 130,6 млрд евро.

Эксперт по вопросам ЕС Гьорги Фольк в рамках проекта для EU NEIGHBOURS east проанализировал популярный тезис популистов о том, что «финансирование Украины слишком дорого обходится» и поделился с ТСН.ua своими выводами.

Европейская парламентская исследовательская служба (ЕПДС) также отмечает, что по состоянию на 2025 год инициатива Team Europe опередила США по общему объему финансовой, гуманитарной и военной помощи.

В сфере военного оборудования страны ЕС также выделили в этом году немного больше, чем Вашингтон: 65,1 млрд евро против 64,6 млрд евро, плюс еще 32,8 млрд европейских обязательств.

Впрочем, ситуация более сложная: значительная часть американской помощи — это гранты, в то время как около 75% финансирования ЕС составляют кредиты на выгодных условиях с длительным льготным периодом и субсидией процентов. Это уменьшает немедленные расходы, но означает большие долгосрочные риски — с расчетом на погашение за счет российских активов или «репарационных кредитов».

Стоимость бездействия

Исследование норвежской аналитической компании Corisk и Норвежского института международных дел сравнивает два сценария:

Сценарий 1 — частичная победа России: Москва отодвигает фронт на запад, Украина вынуждена согласиться на невыгодное перемирие и теряет до половины территории. Это стоило бы Европе 524–952 млрд евро только на беженцев и социальные расходы за четыре года, а с учетом дополнительных оборонных расходов — 1,2–1,6 трлн евро.

Сценарий 2 — победа Украины: Европа вооружает Украину (1,5 тыс.–2,5 тыс. танков, 2 тыс.–3 тыс. артсистем, до 8 млн дронов, современная ПВО), что позволяет отбросить российские войска и принудить Кремль к справедливому миру. Стоимость оценивается в 522-838 млрд евро за четыре года — примерно вдвое меньше, чем в случае российской победы.

Сколько бы стоила война России против НАТО?

Официальных расчетов ЕС по войне против НАТО нет, но есть оценки потребностей европейской обороны в случае потери поддержки США.

По анализу брюссельского аналитического центра Bruegel в 2025 году, Европе понадобилось бы по меньшей мере 300 тыс. дополнительных военных и около 250 млрд евро ежегодных оборонных расходов без помощи США.

Согласно норвежскому исследованию, общие расходы Европы достигли бы 1,2–1,6 трлн евро в случае войны России против НАТО по описанному выше сценарию 1.

Этого достаточно, чтобы превысить все нынешние расходы ЕС в поддержку Украины, и это без учета возможных разрушений инфраструктуры в странах Балтии или Скандинавии и новых волн беженцев.

Кто поддерживает Украину?

Актуальные данные инициативы Кильского института Ukraine Support Tracker показывают, что Венгрия тратит на поддержку Украины сравнительно немного — несмотря на, а возможно, и именно из-за близости войны.

Менее же состоятельные государства Балтии, а также нордические страны, тратят больше всего относительно своего ВВП. Польша, Чехия и Словакия также демонстрируют исключительную щедрость в среднем диапазоне, тогда как по абсолютным объемам лидируют Германия и Франция.

В то же время, среди международных кредиторов и доноров существует широкий консенсус относительно необходимости гарантировать непрерывную поддержку Украины. В заявлении от 26 ноября 2025 года Международный валютный фонд (МВФ) подчеркнул: "Оперативные действия доноров критически необходимы для предотвращения проблем с ликвидностью”.

МВФ отмечает, что фискальные и внешние финансовые потребности Украины огромны, а риски — « исключительно высоки » из-за продолжительности и интенсивности войны и колебания донорской поддержки. Всемирный банк оценивает внешние финансовые потребности Украины в 2025 году в 37 млрд евро — значит обеспечение финансирования с начала 2026 года является насущным.

Свежие данные Кильского института также сигнализируют о резком падении военной и оборонной поддержки в 2025 году. Украина переживает год с рекордно низким количеством новых решений по оказанию помощи с начала полномасштабной войны в 2022 году. Европа выделила всего около 4,2 млрд евро военной помощи — этого недостаточно, чтобы компенсировать прекращение поддержки США.

В то же время, внутренние диспропорции в Европе выросли: Франция, Германия и Великобритания значительно увеличили свои взносы, но в отношении ВВП все еще уступают нордическим странам. Италия и Испания внесли минимальные взносы.

Следует отметить, что Германия является главным донором систем ПВО и танков, тогда как Польша, Чехия и страны Балтии передали наиболее тяжелое вооружение.

Ирландия также активно присоединяется: в этом месяце премьер-министр Михал Мартин объявил о финансовой поддержке Украины в размере 125 млн. евро в рамках пятилетнего партнерства — дополнительно к предварительно объявленным 35,4 млн. евро гуманитарной и стабилизационной помощи.

Кроме того, расходы на беженцев особенно ощутимы в Германии, Польше, Румынии и Чехии.

Сколько ЕС тратит на Украину: цифры и факты

По данным Европейской парламентской исследовательской службы (ЕПДС) за октябрь 2025 года, институты ЕС и 27 государств-членов в формате Team Europe мобилизовали около 177,5 млрд евро финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине с февраля 2022 года.

Структура поддержки, где львиную долю занимала помощь беженцам. Графика EPRS

Сюда входит макрофинансовая помощь и программа «Ukraine Facility» с бюджетом 50 млрд. евро на 2024–2027 годы, из которых 38,27 млрд. евро — это прямая бюджетная поддержка, преимущественно в виде льготных кредитов. Также учитывается военная помощь, которую ЕПСП оценивает в 63–65 млрд евро, включая поставки государств-членов и выплаты из Европейского фонда мира.

Наконец, поддержка беженцев — статья расходов, которую редко напрямую связывает общественность с Украиной, — составляет около 155 млрд евро в период с начала 2022 года по август 2025-го по оценкам ЕПДС.

Всего программы ЕС, военная помощь и расходы на беженцев составляют около 330 млрд евро за 3,5 года. В годовом исчислении это 90–100 млрд евро, тогда как ВВП ЕС-27 в 2024 году превышал 15 трлн евро, а это примерно 0,6–0,7%.

Важную роль играют и финансовые институты ЕС. В июле 2025 г. Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) сообщила, что мобилизовала для Украины 3,6 млрд евро поддержки и кредитов с начала полномасштабного российского вторжения — преимущественно на энергетику, транспорт и финансирование малого и среднего бизнеса.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является крупнейшим институциональным инвестором в Украине во время войны: на Конференции по восстановлению Украины 2025 года в Риме банк сообщил о финансировании на сумму 7,6 млрд евро и планирует ежегодно выделять 1,5–2 млрд евро.

Это не «роскошные инвестиции», а электростанции, мосты, системы теплоснабжения, пограничные пункты и развитие малого бизнеса — все то, без чего страна на передовой быстро превратилась бы в «хронически нестабильного соседа».