Что еще может придумать Россия для принуждения к переговорам: эксперт заявил, что все козыри из рукава вытянуты

Огрызко напомнил о ядерных угрозах Медведева, которые так и не были воплощены в жизнь.

Россия вряд ли сможет придумать что-то новое для принуждения Украины к переговорам, ей остается просить только об оружии КНДР и Иран, но мир не будет следить спокойно за этим.

Об этом в интервью проекту "Размови про важливе" рассказал дипломат, экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Откровенно говоря, все козырные тузы уже из рукава вытянуты. Помните Медведева, который кричал, что как только какая-то украинская ракета попадет на территорию нашего священного Крыма, то начнется Армагеддон и Украина будет стерта с лица Земли? Сколько было разговоров, что новые "присоединенные" территории – это священная русская земля, и если укрофашисты будут ее завоевывать, то начнется то же самое. Ну и где ядерный апокалипсис? Где атаки на центры управления и принятия решений и тому подобное?" – рассказал Огрызко.

Он назвал это банальными формами российской псевдовнешней политики, "базирующейся на лжи и на том, что они лишь так могут держать мир в напряжении".

"Но мир уже этого не боится. Он понял, что никакой "второй армии мира" и в помине нету. Поэтому мне кажется, что (России – ред.) осталось только бегать по миру и просить старое оружие у Северной Кореи, и возможно, договариваться о том, чтобы его предоставил Тегеран, потому что собственного нет", – оценил дипломат.

В то же время мир не будет следить за тем, как Иран поставляет России баллистические ракеты, дроны и начинает обогащать уран до 90%, направляясь к созданию ядерной бомбы, отметил эксперт.

"Я думаю, что это скоро будет закончено, при этом силовыми методами. Поэтому последняя надежда России в этом плане развеется, как утренний туман", – прогнозирует экс-глава МИД.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что цель российских ракетных ударов по Украине очевидна: вызвать масштабную гуманитарную катастрофу, спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе и принудить Украину к миру.

Отметим, что издание Bild назвало три козыря, которые есть у президента РФ Владимира Путина для давления на запад и Украину для переговоров. Речь идет об обострении газового кризиса, уничтожении украинской энергетики и сборе миллиона мобилизованных россиян.

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