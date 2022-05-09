Что это было: парад позора Путина 9 мая, который показал его слабость

Что это было: парад позора Путина 9 мая, который показал его слабость

Путин официально не объявил войну Украине. Как следствие, не будет в России и всеобщей мобилизации.

Российский "фюрер" даже не стал заявлять об аннексии Донбасса и Луганщины в их административных границах, как и части Херсонской и Запорожской областей.

Речь Путина на параде 9 мая была удивительно краткой. Он ни разу не назвал войну против Украины "специальной военной операцией". Вместо этого апеллировал к США и НАТО, которые якобы хотели напасть на Россию, поэтому он нанес упреждающий удар по Украине.

Путин сломался. В целом именно так можно охарактеризовать парад на Красной площади в Москве, который должен был стать венцом русского победобесия. Ведь в течение нескольких недель кремлевская пропаганда накачивала россиян тезисом "можем повторить", апеллируя к победе во Второй мировой войне. А известный пропагандист Киселев накануне призвал "сплотиться вокруг Путина", снова угрожая стереть США в "радиоактивный пепел".

ТСН.ua проанализировал абсурдность парада 9 мая в Москве, почему Путин не стал еще больше повышать ставки и чего ожидать дальше.

Ленин (Путин) на параде

В понедельник, 9 мая, на 75-й день широкомасштабной российской войны против Украины, весь мир ожидал от Путина чего-то ужасного. Американская и британская разведка предупреждали: Россия готова официально объявить войну Украине, чтобы запустить маховик всеобщей мобилизации. То есть, взять Украину банально количеством пушечного мяса, а не качеством ведения боевых действий.

Если же не объявление войны, то, по словам западных экспертов и аналитиков, Путин точно заявит о вхождении в состав России Донецкой и Луганской областей, причем в их административных границах, и не важно, что российская армия еще на них не вышла; а также части Херсонской и Запорожской областей.

Но ни первого, ни второго не произошло. Путин даже не заявил о "взятии" Мариуполя, где героически держится наш "Азов". По сути и сам парад на Красной площади в Москве был без претензии на победу, что не характерно для российской пропаганды. Даже пролет авиации над Красной площадью вместе с самолетом "судного дня" (который бы послал сигнал Западу о готовности Путина применить ядерное оружие) отменили, ссылаясь на плохую погоду. Хотя было солнечно. А Путин скорее напоминал Ленина на инвалидной коляске с накрытыми одеялом ногами.

О чем это может говорить? Кремлевская пропаганда пыталась убедить россиян, что сегодняшняя полномасштабная война против Украины – это продолжение, как они ее называют, Великой Отечественной 80 лет назад. Мол Россия, победительница мирового нацизма 1945 года, должна сделать то же самое и сегодня в Украине. Парад победы 9 мая по кремлевским расчетам должен был для них стать еще и парадом победы над Украиной.

Но не сложилось. ВСУ сорвали эти планы. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Путин на параде продемонстрировал легкий блеск отчаяния, добавив, что и Путин, и его ближайшее окружение должны разделить ту же участь, что и нацисты 77 лет назад. Еще и российского посла в Польше Сергея Андреева облили "кровью" в Варшаве, когда тот пытался возложить венок на кладбище советских воинов, а Прага лишила советского маршала Конева статуса почетного гражданина города.

Что дальше

Именно этот вопрос волнует украинцев больше всего. Западная разведка создала своеобразный культ 9 мая, ожидая от Путина чего-то ужасного. На самом деле, в Кремле могут придумать любой повод под любую дату.

Да, на параде не прозвучало призывов к тотальной мобилизации, потому что в России уже банально нет командного состава, который мог бы направлять мобилизованных, как и готовой техники. Возможно, именно поэтому и не летала над Красной площадью боевая авиация, потому что уже нечему летать. Ведь в предыдущие годы даже облака расстреливали, чтобы ничего не мешало главному празднику Кремля.

Но на параде прозвучало главное – готовность Путина продолжать полномасштабную войну против Украины.

"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы бы, конечно, этот шанс использовали. Но нам этот шанс не дали. Другого выбора просто не было. Результат будет достигнут", — заявил Путин уже после парада, награждая отца одного из нескольких десятков тысяч погибших русских солдат.

По словам военных экспертов, Россия может воевать еще год. Но США уже преподнесли Путину сюрприз. Прямо на 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что существенно ускорит предоставление нам высокоточного западного оружия.

В частности, как пишет The Washington Post, США уже согласовали поставку Украине высокоточных ракет с лазерной наводкой, а также беспилотников Switchblade и Puma. Ну а Бен Воллес будет содействовать партнерам (в частности, Польше и другим странам Центрально-Восточной Европы), чтобы они передали Украине свои истребители советских образцов.

Все ставят на победу Украины на поле боя. По крайней мере, именно это объявляется публично.

"В этой войне нет отхода. Кто-то победит, а кто-то проиграет, и я надеюсь, молюсь и делаю все, что в моих силах, чтобы Украина победила", — говорит сенатор-республиканец Линдси Грэм, который еще два месяца назад предлагал физически уничтожить Путина. .

Институт США по изучению войны рапортует: украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось и в ближайшие дни или недели дойдет до границы с Россией. Американский Пентагон добавляет: разведка имеет "анекдотические факты", как "российские офицеры разного уровня" отказываются выполнять приказы сверху и идти вперед на Донбассе. Ну а британская утверждает, что у Путина серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому для бомбардировок он использует устаревшие ракеты и бомбы.

Путин на парадах сколько угодно может извращать историю, вспоминая Святослава и Владимира Мономаха, которые в свое время также якобы воевали на земле Донбасса, пытаясь оправдать кровавый геноцид украинцев. Об этом написали все западные медиа. По словам Владимира Зеленского, скоро в Украине будут два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного.