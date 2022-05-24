Что говорить захватчикам, чтобы выжить: Бессмертный рассказал о месяце в оккупации и чуть не расплакался в эфире

Что говорить захватчикам, чтобы выжить: Бессмертный рассказал о месяце в оккупации и чуть не расплакался в эфире

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, месяц проживший в оккупированном селе Мотыжин Киевской области, называет армию страны-агрессора дикарями и варварами.

По его словам, оккупанты — это люди, живущие за пределом законов и правил войны. Бесмертное поразило, что они не понимают, что существуют правила и обычаи войны.

Об этом Роман Бессмертный рассказал в эфире "Снданку з1+1".

"Они не понимают, что это гражданское население, а это военное, что это женщина, а это дети. Различий нет", — рассказывает он.

По словам Бессмертного, когда живешь в тех условиях, то не чувствуется опасность или страх. Важно было научиться жить с оккупантами, среди которых были башкиры, татары, дагестанцы, марийцы.

"Я постепенно изучил график, как они (оккупанты — Ред.) жили. Понимаешь, что надо уместиться, чтобы не поймали: заряжаешь телефоны, включаешь генератор, чтобы не услышали. Выключились телефоны, это значит, что включали системы электронной борьбы. Все — паралич полный, но тогда они парализовали и себя, и нас, это значит, что они идут в рейд по селу, так что телефоны надо спрятать, потому что найдут, это в оккупации самый большой враг. Которые не могли разблокировать, то расстреливали их", — вспоминает политик.

Оккупанты воровали все, вспоминает Бессмертный, — телефоны, наушники, сканеры, бытовую технику. Ведь были поражены уровнем жизни украинцев: "Исходя из этого шока, они и относились к нам всем. Мол, сможете еще сделать".

Он советует не выходить с ультиматумами к оккупантам. Следует понимать, что столкнулись с дикарем, с которым не надо соперничать – особенно силой. "Первое — не нужно спорить. Второе — забирает, то не надо это спасать", — говорит Бессмертный.

Во время разговора политик был очень эмоционален. На вопрос: что сделает, когда Украина победит РФ, сдерживая слезы, ответил: "В первую очередь, о чем я мечтаю, это встретиться с семьей". По его словам, семья сейчас в безопасности, но очень далеко.

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