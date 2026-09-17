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- Эксклюзив ТСН
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Что говорят люди, которых достали из-под завалов, в первые секунды: спасатель рассказал
Спасатель вспомнил историю о двух братьях.
Люди, которых спасатели извлекают из-под завалов после прилетов, реагируют по-разному.
Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.
«По-разному. Некоторые благодарят, некоторые ничего не говорят. Я помню, была очень сложная и страшная история, когда двоих братьев завалило».
В то же время, по его словам, иногда спасенные могут использовать нецензурную лексику.
«Иногда ничего не говорят, и по-разному. Иногда, как говорится, как сапожники. Матерятся», — говорит спасатель.
Спасатель также вспомнил историю о двух братьях, которых завалило. Одному из них удалось получить живым. Его мама стояла и ждала, зная, что одного сына достают, а другой, скорее всего, погиб.
В таких ситуациях с людьми работают психологи. Петров объяснил, что они не пытаются уверить человека, что все будет хорошо.
«Ничего. Они не пытаются уверить человека, что все будет хорошо».
По его словам, экстренная психология в чрезвычайных ситуациях состоит в том, чтобы быть рядом с человеком и дать ему то, в чем он нуждается.
«Экстренная психология, и психология в чрезвычайных ситуациях не об этом. Здесь не получится, когда ты понимаешь, что ты под завалами двое твоих детей, успокоить человека и сказать, что все будет хорошо. Надо просто быть рядом с ней и пытаться интуитивно дать то, что ему нужно», — говорит он.
Он добавил, что психолог должен быть для человека поддержкой в момент, когда он почти не справляется сам:
«Просто быть поддержкой, которая есть рядом. Не дать ему полностью упасть, когда человек почти падает».
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Что происходит на местах самых страшных прилетов в Киеве: СЕКРЕТЫ ГСЧС! Павел Петров — интервью