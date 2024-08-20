Что говорят россияне в Курской области: Евгений Карась недавно вернулся из Суджи – первые детали

Он отметил, что россиян в Курщине прежде всего интересуют бытовые и гуманитарные вопросы.

Гражданские жители подконтрольной Украине части Курской области, несмотря на демонизировавшую украинцев кремлевскую пропаганду, не боятся солдат ВСУ.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, недавно вернувшийся из Суджи.

"Они в принципе не непуганы Вооруженными силами Украины, потому что с нашей стороны нет такого, как себя вели себя россияне на оккупированных территориях", – уверен Карась.

Он отметил, что россиян в Курщине прежде всего интересуют бытовые и гуманитарные вопросы.

"У них классические вопросы – "дайте пищи", "когда будет свет, газ". Их интересует быт. Но видно, что они не насторожены Вооруженными силами Украины. Большинство из них пытается прятаться в подвалах, потому что идет война – постоянные прилеты. Поэтому нет такого, чтобы они постоянно разгуливали по городу или по селам. Но тем не менее, они не боятся и свободно передвигаются", – рассказал Евгений Карась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОД КУРСКОМ – ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНО! В России – БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! Россиян все бросили, они просят еды в ВСУ!

Ранее главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.