Что изменилось в иранских "Шахедах" российского производства: детальный анализ запчастей

Западная микроэлектроника попадает в РФ и позволяет российским ракетам и дронам атаковать украинские города.

Недавно Россия для нанесения ударов по территории Украины начала запускать "Шахеды", собранные из деталей не в Иране, а на российской территории. Но даже в российских дронах много комплектующих, изготовленных не в РФ, а за рубежом. В частности, в Россию попадает западная микроэлектроника, без которой ни беспилотники, ни ракеты не могли бы попадать в цель.

В сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко специалисты Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз подробно рассказали, чем отличаются "иранские" и "российские" дроны-камикадзе.

Что изменилось в российских "Шахедах"

Новые российские "Шахеды" от старых иранских отличаются маркировкой – вместо буквы "М" теперь стоит буква "К", но были и переходные модели с буквой "Ы".

Несколько изменилась система крепления и наполнения внутренностей планера. Произошли изменения и в конструкции двигателя. В частности, в иранском варианте были сервоприводы американского производства, они же регулировали закрылки. Сейчас на планере и двигателе сервоприводы китайской компании KST.

Карбюраторы на старых двигателях были японского производства, сейчас — производство ирландское.

Двигатель в российском "Шахеде" установлен китайский. На официальном сайте производителя он стоит 12 тысяч долларов. На иранских "Шахедах" стояла иранская копия немецкого двигателя.

Найти какую-нибудь чисто российскую деталь оказалось непросто. Даже кнопка для запуска двигателя сделана не в России, а немецкой компанией Bosch.

Навигационный блок "Комета" — едва ли не единственная запчасть российского производства. В иранских использовались те, которые были сделаны в Канаде. Но даже в этой навигационной системе используются микросхемы, изготовленные не в РФ, в том числе американские микросхемы Altera.

Как западные компании помогают России

Большой процент комплектующих для российских Шахедов можно приобрести в открытом доступе. В РФ она попадает с помощью так называемого "серого импорта".

Только в прошлом году в Россию поступило электронных компонентов на сумму не менее 2 миллиардов 600 миллионов долларов. По крайней мере, треть из этой продукции, почти на 800 миллионов долларов, изготовлена западными фирмами, микросхемы которых найдены в российских системах оружия.

Западная микроэлектроника, без которой не будут летать российские ракеты и дроны, входит в Россию через Китай, Гонконг, Мальдивскую Республику, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.

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Напомним, ранее сообщалось, что основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок.

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