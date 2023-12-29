Что изменится для украинцев после 1 января 2024 года: ответы на 10 вопросов о зарплатах, пенсиях, коммунальных тарифах

Высокопоставленные должностные лица Украины давно говорят о том, что новый 2024 год будет тяжелее для украинцев, чем предыдущий.

Однако кошелек многих рядовых граждан с 1 января должен потяжелеть, потому что запланировано очередное повышение прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, пенсий и доплат к ним. Но возникает вопрос: не будет ли это повышение нивелировано ростом цен на коммунальные услуги, квартплату и т.д.?

Сайт ТСН дает ответы на 10 главных вопросов о том, что изменится для украинцев сразу, как наступит 1 января 2024 года, ведь с этого момента начинает действовать закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. А также, какие еще изменения ждут нас в ближайшие месяцы.

Вы узнаете, какими с 1 января станут минимальная зарплата, минимальная и максимальная пенсии, как вырастут доплаты к пенсиям, выплаты социально незащищенным лицам, алименты и т.д., сколько потребуется страхового (трудового) стажа, чтобы получать пенсию, вырастут ли налоги, изменятся ли коммунальные тарифы. И наконец, какова вероятность того, что социальные стандарты могут заморозить.

Как изменятся прожиточные минимумы и минимальная зарплата?

Напомним: прожиточный минимум (ПМ) – это сумма, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.

С 1 января ПМ на:

одно лицо (используется для расчетов разных выплат) – 2920 грн (+331 грн)

детей до 6 лет – 2563 грн (+291 грн)

детей от 6 до 18 лет – 3196 грн (+363 грн)

трудоспособных – 3028 грн (+344 грн)

нетрудоспособных (пенсионеры, инвалиды) – 2361 грн (+268 грн)

Минимальная зарплата с 1 января составит 7100 грн (+400 грн), а с 1 апреля – 8000 грн (+900 грн)

Как увеличение минимальной зарплаты повлияет на рост зарплат в бюджетной сфере?

Зарплаты точно вырастут у тех, кто с 1 января будет получать меньше 7100 грн (без вычета налогов). Например: сейчас оклад работника 1 разряда (разнорабочий, уборщик, всего разрядов 25) равен 2893 грн, но ему доплачивают до 6700 грн, а доплачивать будут до 7100 грн. Тем, кто работает на 2-11 разряде, (например, от лифтера, младшей медсестры до врача или учителя без категории) и будет иметь вместе с надбавками и доплатами меньше 7100 грн, зарплату также повысят с 1 января до 7100 грн, или на 100-400 грн.

Должностной оклад свыше 7100 грн имеют работники 12-25 разряда (например, от учителя или врача 2 категории до ректора вуза). Поэтому, согласно действующему законодательству, они не получат повышения вплоть до апреля 2024 года, потому что перерасчет окладов Единой тарифной сетки (ЕТС) предусмотрен с этой даты. Однако в начале декабря премьер Дмитрий Шмыгаль сообщил: готовится постановление Кабмина, которым перерасчет окладов будет осуществлен с 1 января 2024 года, чтобы не было уравниловки в зарплатах на менее и более квалифицированных должностях. То есть есть надежда, что все бюджетники будут иметь с 1 января большие доходы.

Как изменятся налоги на заработную плату?

Для наемных работников начисления останутся прежними: 22% единого соцвзноса (платит работодатель), 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора (оба платит работник). А вот для частных предпринимателей они с 1 января вырастут. В частности, для тех, кто платит налоги по упрощенной схеме, ежемесячные начисления увеличатся на 88 грн (до 1562 грн) в связи с повышением минимальной зарплаты с 6700 до 7100 грн.

Как вырастут минимальная, максимальная и другие пенсии?

Минимальная пенсия, которая равна ПМ для нетрудоспособных, вырастет сразу на 12,8% или на 268 грн и составит 2361 грн. Максимальная пенсия, которая не может быть больше 10 минимальных пенсий, увеличится на 2680 грн и составит 23610 грн. У пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный страховой стаж - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин - пенсия по закону не может быть меньше 40% минимальной зарплаты, поэтому она вырастет до 2840 грн (+160 грн).

Также в связи с повышением соцстандартов, увеличатся доплаты к пенсии: за сверхурочный стаж, особые заслуги (награждение орденом, почетное звание "заслуженный" и "народный"). Доплата за каждый год сверхурочного стажа увеличится на 2,68 грн, за орден или почетное звание "заслуженный" - на 54 грн, "народный" - на 108 грн.

Перерасчет всех пенсий будет осуществлен автоматически.

Как изменятся минимальные пенсии у неработающих пенсионеров?

Сейчас неработающим пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, установлена доплата в размере 427 грн, то есть они получают 2520 грн ежемесячно. Как объяснили нам в Пенсионном фонде, сейчас повышение пенсии таким лицам с 1 января 2024 года не предусмотрено. Но есть вероятность, что доплату могут увеличить с этой даты постановлением Кабмина, которое должны принять до 31 декабря 2023 года. В профильном Министерстве социальной политики пока не комментируют, подготовлено или готовится такое постановление.

Сколько нужно в 2024 году страховой стаж для получения пенсии по возрасту?

С 1 января минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличится на один год и составит 31 год как для мужчин, так и для женщин. Для выхода на пенсию в 63 года нужно не менее 21 года, в 65 лет - не менее 15 лет стажа. Те, у кого нет даже 15 лет стажа, в 65 лет получат помощь от государства в зависимости от уровня доходов. Помощь не может быть больше ПМ для нетрудоспособных, с 1 января это 2361 грн.

Какая может быть индексация пенсий в 2024 году?

Пока неизвестно, насколько могут увеличиться пенсии из-за плановой индексации их в марте 2024 года для неработающих пенсионеров и в апреле 2024 года для работающих. Действующим законодательством предусмотрено, что коэффициент повышения составляет в процентах половину инфляции за год плюс половину повышения средней зарплаты. Оценочно, исходя из прогноза инфляции в 2023 году в размере 5% и роста средней зарплаты на 9,7%, индексация всех пенсий должна была бы составить около 7%.

Справка: по последним данным Госслужбы статистики в 16306 грн за 1 полугодие 2023 года, средняя зарплата составила 16306 грн, за весь 2022 год - 14859 грн.

Однако премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году пенсии будут индексировать по-новому: правительство готовит законопроект о введении коэффициентов и баллов, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Подробности пока неизвестны, но по мнению экономиста Олега Пендзина, может случиться так, что пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2020-2023 годах, получат повышение гораздо меньше возможных 7%, а пенсионеры предыдущих лет - в пределах 7%.

Какие еще выплаты возрастут вместе с прожиточным минимумом?

Вырастут все выплаты, привязанные к соцстандартам, их около двадцати. Это, в частности, помощь малоимущим семьям, детям, над которыми установлена опека, выплаты беременным, алименты.

Малообеспеченным семьям будут доплачивать в ПМ для соответствующей категории населения: трудоспособным – не более 45% ПМ, это максимум 1362 грн (+155 грн), нетрудоспособным, не имеющим права на пенсию (после 65 лет) и инвалидам – 2361 грн (+ 268 грн), детям до 6 лет – 3331 грн (+377 грн), детям от 6 до 18 лет – 4155 грн (+472 грн).

Детям, над которыми установлена опека:

до 6 лет – 6407 грн (+727 грн)

от 6 до 18 лет – 7990 грн (+908 грн)

Беременным, не работающим и не стоящим на учете в центре занятости – 757 грн (+110 грн)

Алименты:

Для детей до 6 лет не менее 1281 грн (+145 рн)

Для детей от 6 до 18 лет не менее 1598 грн. (+182 грн.)

Вырастут ли с 1 января тарифы на коммунальные услуги?

Тарифы на газ и электроэнергию не изменятся. Бытовые потребители будут платить 2,64 грн за каждый киловатт-час независимо от объемов потребления, а большинство тех, кто пользуется природным газом для индивидуального отопления и приготовления пищи, будут платить 7,95 грн/куб. м, плюс за транспортировку газа. Напомним: оплата за транспортировку разная в зависимости от региона, но она также не изменится. Однако в дальнейшем возможно удорожание водоснабжения. Тарифы вырастут по-разному в зависимости от региона, но оценочно в среднем на 20%. То есть куб. м холодной воды обойдется не в 30-40 грн, а в 35-50.

Какова возможность того, что социальные стандарты могут в 2024 году заморозить?

Олег Пендзин уверен: с 1 января все обещанные государством повышения зарплат и пенсий будут выполнены. Однако сейчас сложно прогнозировать, состоится ли запланированная индексация пенсий в марте для неработающих пенсионеров и в апреле для работающих. Эксперт рассмотрел два сценария: первый - если финансовая помощь Украине из стран Запада, поступит в конце января или в начале февраля, и второй - если этого не произойдет.

"Пока непонятны объемы помощи, скорее всего они окажутся меньше, чем нам нужно. Но вероятность того, что этих поступлений хватит по крайней мере для индексации пенсий, больше, чем, что их не хватит," - Если помощи не будет, или она окажется незначительной, нашей власти придется решать что делать: замораживать индексацию пенсий или печатать для этого деньги".

Глава НБУ Андрей Пышный уже заявил, что не видит оснований для финансирования бюджета за счет печати гривни.

"Возвращение к эмиссионному финансированию находится на последнем месте в перечне возможных мер", - заверил Пышный.

Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс валют на Новый год.

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