Что изменится в Украине в сентябре: тарифы на коммуналку, топливо и увеличатся ли налоги

В частности, заработает новая услуга от "Укрпочты", которая упростит получение паспортов за границей.

Сентябрь уже на носу, и это означает, что с наступлением осени украинцев ждет ряд изменений. В частности, возрастут акцизы на топливо и возможное подорожание билетов на поезда. Будет упрощено получение паспортов за границей. Также известно, какими будут тарифы на коммунальные услуги, и возрастут ли налоги.

Какие изменения ждут украинцев в сентябре 2024 года – читайте на ТСН.ua.

Тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию

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Большинство украинцев в сентябре не ощутят повышения цен на коммунальные услуги, электроэнергию и газ. Напомним, что в Украине тариф на электроэнергию для населения был увеличен с 1 июня 2024 года: с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Этот тариф остается неизменным до 1 мая 2025 года.

Добавим, что для квартир с двухзонным счетчиком так называемый ночной тариф на электроэнергию составляет 2,16 грн/кВт-час.

Тарифы на газ

Тарифы на газ также не изменятся в сентябре. Стоимость голубого топлива для бытовых потребителей, обслуживаемых "Нафтогазом Украины", останется на уровне 7,96 грн за куб. Речь идет о 98% потребителей. В то же время, у других поставщиков газа цена будет колебаться в пределах от 7,70 до 9,90 грн за куб.

Тарифы на отопление

Тарифы на отопление останутся неизменными. Так, глава Минэнерго Герман Галущенко недавно сообщил о продлении специальных обязательств по поставке газа для производителей тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024-2025 годов.

"31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", – заявил Галущенко.

Тарифы на водоснабжение

Что касается цен на водоснабжение, то в сентябре такие услуги могут подорожать в некоторых небольших населенных пунктах. Все потому, что у местных властей есть право самостоятельно устанавливать тарифы на воду. В то же время в больших городах тариф на воду для бытовых потребителей останется на прежнем уровне.

В частности, с 1 сентября планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киевской области. Будет перечислен тариф для КП "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельсовету Бучанского района. Для населения тариф на водоотвод будет составлять 34,16 грн за куб. с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей – 53,45 грн. за куб.

Цены на топливо

С 1 сентября правительство планирует увеличить акцизные налоги на разные виды топлива – бензин, дизтопливо и автогаз:

акциз на бензин вырастет с 242,6 евро до 271,7 евро за 1000 л,

акциз на дизельное топливо – с 177,6 евро до 215,7 евро,

акциз на автогаз – с 55,6 евро до 59,2 евро.

Поэтому на АЗС Украины могут вырасти цены на топливо.

"С 1 сентября акциз на бензин вырастет на 1,5 грн. На дизтопливо – менее чем на 2 грн за литр. Более высокий рост – на 5 грн – на сжиженный газ. Что касается бензина и дизеля, то не факт, что мы увидим какие-то изменения. Ведь речь пойдет об "обыденных" рыночных колебаниях, которых потребитель даже не замечает", — озвучил свои оценки директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В то же время НБУ прогнозирует, что цены на горючее могут вырасти более чем на 9% до конца года.

Цены на топливо вырастут / Фото: ТСН.ua

Налог на новые авто

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С сентября ожидается увеличение цен на новые автомобили. Все из-за введения военного сбора в размере 15% от стоимости машины при первой регистрации.

Как объяснял министр финансов Сергей Марченко, введение сбора необходимо в связи с повышением финансирования безопасности и обороны Украины.

Повышение налогов

В июле в Кабмине анонсировали повышение налогов с 1 сентября. Это необходимо для дополнительного финансирования потребностей обороны. Однако, похоже, эти изменения откладываются, ведь соответствующий правительственный законопроект не находит поддержки в Верховной Раде. Народные депутаты предлагают изменить подход к повышению налогов. Принять законопроект до конца недели будет сложно.

Нардепы Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев назвали предварительные параметры доработанного варианта законопроекта. В частности, в нем содержатся следующие нормы:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в измененной редакции).

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% (в будущем, а не в 2024 году).

Выплаты ВПЛ в сентябре

В сентябре часть внутренне перемещенных лиц будет получать финансовую помощь, несмотря на слухи о возможной отмене выплат. Право на помощь для ВПЛ продлено еще на полгода.

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Как заявила вице-премьер Ирина Верещук, с 1 сентября выплаты останутся неизменными для всех ВПЛ, кто раньше имел на них право, включая школьников.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу", – сообщила Верещук.

Субсидии и социальная помощь в сентябре

В сентябре украинцы будут дальше и без изминений получать субсидии на оплату компослуг, абонентского обслуживания, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Добавим, что украинцы имеют право на компенсацию за поставку и распределение таких компслуг как природный газ, электроэнергия, отопление, горячее водоснабжение, централизованное водоснабжение и водоотвод. Субсидии в сентябре также будут предоставляться на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Субсидии

Новые тарифы "Укрзализныци" и новый сайт

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов, сообщил руководитель пассажирского направления "УЗ" Александр Перцовский. Правда, он не сказал, когда это произойдет. Госкомпания намерена разработать модель, предусматривающую несколько тарифных изменений.

"Модель будет базироваться на постепенном умеренном повышении базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции, а также планируется отпустить цены на СВ и привязать стоимость билетов к спросу", – рассказал Перцовский.

С 1 сентября прекратит работу старый сайт "Укрзализныци" (booking.uz.gov.ua), где можно было покупать и резервировать билеты. Его функции будут перенесены на новый портал и в мобильное приложение "Укрзализныци", а также будут доступны через сторонние сервисы покупки билетов. При переходе на адрес старого сайта автоматически будет открыватся новая версия.

Получение паспортов за границей

В сентябре заработает новая услуга от "Укрпочты". Так, в августе компания и МИД подписали меморандум о сотрудничестве, обещающий изменить процесс доставки загранпаспортов для граждан Украины.

С 1 сентября украинцы, заказавшие перевыпуск загранпаспорта, смогут воспользоваться обновленной услугой доставки через сайт "Укрпочты". Для этого необходимо использовать электронную марку с QR-кодом и оплатить услугу в личном кабинете на сайте почтового оператора.

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